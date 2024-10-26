甲尚科技辦虛擬創作發表會 發掘虛擬人無限應用可能

甲尚科技10月25日舉辦虛擬創作發表會，攜手 HP、朕宏國際、神奕教育、愛迪斯科技，並由諾亦騰科技提供技術合作。發表會聚焦於虛擬人的創建方法與合作應用，分析甲尚科技旗下三大軟體 Character Creator、iClone 和 Cartoon Animator 的關鍵技術與應用模式，發掘虛擬人在不同產業中的潛在價值。

甲尚科技深耕角色創建、動畫領域多年，執行長陳久正表示，軟體公司要成功不能只靠著軟體，甲尚透過建立 Pipeline 整合工具，更創建 Ecosystem 讓創作者之間可相互交流結合。 甲尚科技9月甫盛大落幕的 3D 角色創建比賽，更展現國際創作者運用數位繪圖軟體創作交鋒的精彩火花，樂見來自各方的創意迸發。

3D 製程同樣也面臨 AI 的挑戰，科技日新月異，CG 創作與 AI 之間的整合空間，是甲尚關注的重點。陳久正分享甲尚科技 iClone 如何成為串接 CG 與 AI 動畫製程， 讓 iClone 成為生成式 AI 的最佳可控性指引， 不論是 2Ｄ 動畫或 3D 擬真影片，都能夠交出具有豐富細節的高完成度作品。

CG 與 AI 結合的時代儼然已經來臨，領先關鍵在於建立大數據資料庫、靈活組合的配套動畫軟體。甲尚擁有數十萬筆資料，推出大型語言模型 Deep Search，使用者可以快速以文字或圖片搜索出適配的素材，是 AI 生成運算的第一步，大幅提升內容創作速度。此外，甲尚科技也建立動態資料庫 Actorcore，與多間國際專業動作捕捉公司合作，透過大數據訓練後的 AI 模型，可以自然牽引人物動作，並容許在關鍵幀調整動作。陳久正表示，甲尚科技將持續活用 AI 科技，布局未來願景。

透過不斷進步的數位虛擬技術，現在無需高額的設備成本，也能夠創造高品質作品。透過這次發表會，甲尚科技展現 Character Creator、iClone 和 Cartoon Animator 的全方面應用，並隨著 AI 和 CG 融合發展，未來虛擬世界的互動性和真實性將大幅提高，虛擬角色的潛力無可限量。