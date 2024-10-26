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AI成顯學 亞太科技基金前景亮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
亞洲區域股票型基金績效(資料來源：理柏資訊)
亞洲區域股票型基金績效(資料來源：理柏資訊)

AI為現今亞太企業發展顯學，也成為布局亞股市場不可或缺的投資題材。根據統計，近 一年績效領先的亞洲區域股票型基金多以AI供應鏈為布局主軸。投信法人認為，降息環境有利資金轉向成長性標的，亞太科技主題基金後市看好。

投信法人表示，AI概念題材第3季因變現能力遭檢視，行情出現明顯修正，不過隨各指標大廠法說釋疑、新AI晶片將在本季陸續出貨，加上企業需求有增無減，將持續推升AI等趨勢科技企業營運表現。

網通大廠思科近期公布一份調查顯示，未來四成亞太企業過半營收來自AI。今年初IDC發布預測亦指出，亞太區前2000大企業在2026年將有6成使用生成式AI進行供應鏈改革，以維持競爭力及持續成長。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里指出，目前AI軟硬體供應鏈主要分布於美國、台灣、日本等亞太地區，預估在基本面需求推升下，將持續挹注相關供應鏈獲利表現，若遇市場震盪，建議可偏多操作，並建議透過區域股票型基金掌握各市場利基題材。

王萬里指出，美國科技龍頭廠引領此波AI主旋律，因此布局以美股資訊技術產業為主軸，搭配日本關鍵零組件技術，以及台灣硬體的製造能力，全方位掌握新科技發展趨勢，同時搭配部分防禦型類股或基期較低的產業題材，以因應市況變化與盤面資金類股輪動。

AI 布局 日本

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