台積電運動會／魏哲家首度主持 幽默笑稱「等了26年才能站在這」

台積電（2330）董事長魏哲家今年首度主持運動會，他致詞時表示，台積電已走過30個年頭，並幽默笑稱「自己等了26年才能站在這」，台積電今年達成多項重要里程碑，感謝每代台積人對公司的貢獻，也期許所有台積人「無論來自何方或身在何處，都是一個TSMC，也就是One Team」。

魏哲家說，看到各位同仁進場時，覺得很感動，大家做了很多準備，也花了很多精神，而且還能有More Output（更多的產出），內心很佩服，公司一定有所回報。

魏哲家表示，創辦人的自傳下冊終於要在下個月出版，已經看過上冊的同仁想必迫不及待，「還沒看過上冊的同仁趕快把握機會，上下冊一起看，一次飽覽創辦人的傳奇人生故事」。

魏哲家並說，每年運動會都是台積人大團圓的日子，今年很開心有很多熟悉的老同伴、老戰友們來參加運動會，他並點名聯發科（2454）執行長蔡力行、宏碁（2353）董事長陳俊聖、敦泰（3545）執行長胡正大等人，「太多我就不一一點名」，歡迎他們回來。

魏哲家表示，台積電已走過30個年頭，並幽默地說，「我自己等了26年才能夠站在這裡（當上董事長）」，這一路走來遇到許多挑戰，也迎接許多榮光，因為有每一代台積人對公司的願景與使命的貢獻，及對核心價值的堅持，台積電才得以成就不凡。

魏哲家說，台積電今年達成多項重要里程碑，在技術方面，2奈米進展順利，今年也公布了下一代A16製程，有充分信心能持續擴大技術領先地位。

另外，在全球製造據點也陸續取得好消息，包括日本熊本廠正式啟用、德國廠動土，美國亞利桑那州廠進度良好。台積電在全球半導體角色更加關鍵，當然責任也隨之加重。

魏哲家也提到，創辦人以創造世界級半導體公司為目標，台積電是一家全球企業，包括多樣化工作環境、員工國籍、語言及文化背景，身為世界的台積公司，期許所有台積人都能從多元中互相學習、尊重，包容差異，進行正向與友善的溝通。

魏哲家說，「無論來自何方、身在何處，我們都是一個TSMC，也就是One Team」，讓我們懷抱更多同理心，秉持One Team的台積精神，將台積電打造為令人尊敬、羨慕與喜愛的公司。