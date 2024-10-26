台積運動會張忠謀繞場 魏哲家發「小禮物」每人兩萬元
2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，創辦人張忠謀與夫人張淑芬親自出席並繞行體育場，向現場員工打氣，展現對台積文化的支持，新任董事長魏哲家也在運動會上宣布，今年將發2萬元「小禮物」特別獎金給每名員工。以台積電基層超過7萬名員工計算，5月31日前到職都可領到，台積電此次將豪撒超過10億元總獎金。
魏哲家在致詞中表示，來自台積電台灣及海外各地的同仁，共同參與此次盛會，象徵全球台積人團結一心。魏哲家致詞時幽默笑說，他等了26年才站在這裡，他強調台積電37年來的發展歷程充滿挑戰與光榮，並感謝每一代員工的努力和對核心價值的堅持。
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