張忠謀：2024年又是台積破紀錄的一年 但最嚴峻挑戰就在眼前
台積電（2330）創辦人張忠謀26日表示，2024年又是台積電破紀錄的一年，但「最嚴峻的挑戰就在眼前」，這五年以來，台積電已成為「真正的兵家必爭之地」，面對全球化、自由貿易已死的挑戰，台積電有最優秀的團隊，一定能屢創奇蹟。
張忠謀今年偕同夫人張淑芬，參加台積電運動會，他上台致詞時表示，如同自己過去多次所說，「運動會這天是我一年中最興奮的一天」，看到同仁們精神抖擻、團體合作及運動員的精神，讓他感到興奮與高興。
張忠謀說，2024年台積電在技術領先、製造卓越、客戶信任這三個大的支柱下，又邁進了一大步，台積電同仁的確再創奇蹟，2024年看起來又是破紀錄的一年，他並連說了兩次，「恭喜大家」。
不過，張忠謀也直言，「最嚴峻的挑戰就在眼前」， 五年前自己就在運動會上說，因為台積電的成功，已經成為地緣政治策略家的兵家必爭之地，這五年以來，台積電不再只是地緣政治策略家的兵家必爭之地，已經真正成為兵家必爭之地。
張忠謀表示，自己三年前也曾說，對於半導體、尤其是先進半導體產業而言，全球化已死、世界自由貿易已死，在這樣的環境中，台積電的挑戰就是要繼續發展，台積電擁有最優秀的團隊，一定能夠屢屢創奇蹟，他並請台積電同仁一同高呼，「我愛台積，再創奇蹟」。
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