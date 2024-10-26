魏氏幽默：我等了26年才站在這裡 但大方送出12億元大紅包

台積電董事長魏哲家今日首度主持第27屆台積電運動會，仍展現他一貫「魏氏幽默」，在大會開始致詞時，就幽默地說：「雖然台積電已走過了37個年頭，但我等了26年，才能站上這裡（擔任董事長兼大會主持人）」說完即引起現場歡動。魏隨後也立即發布送給大家一個小禮物。不過這個禮物卻不小，宣布三大類職級近6萬人，每人發放2萬元獎金，相當送出12億元的大紅包。

魏哲家強調，每年運動是大家一起享受歡聚的好時光感受朝氣蓬勃的同仁，不屈不老的運動家精神，在各種有趣又刺激的競賽項目，展現團隊合作的力量。

魏哲家緊接著向全體員工表達很高興創辦人（張忠謀及夫人（張淑芬）再次來到現場，他並分享一個好消息，那就是創辦人自傳下冊，終於要在下個月底發表（據調查台積電員工優惠折扣於11月8日截止），那還沒有看過的同仁，請趕快把握這樣的機會。魏並建議上下冊一起看一次飽覽創辦人傳奇的人生故事，

魏哲家強調，因為有我們的創辦人、榮譽副董事長曾繁城領導我們，才有今天紮實的基礎，並得到美好的結果，請給他們一個掌聲。

魏哲家說，今年台積電達成了多項重要的里程碑，在技術方面，我們的2奈米製程進展相當順利，同時也發表了下一代埃米級的A16，「我們有充分的信心，繼續擴大技術領先的地位。」

此外，「我們在全球的製造據點也持續取得了好消息，隨著日本熊本的JSMC正式啟動、德國德勒斯登的ESMCsmc以及我們在，美國亞利桑那州的晶圓廠進度良好，以及在全球半導體產業中的角色更加關鍵，當然我們的責任也隨之加重。」

魏接著強調說：「創辦人（指張忠謀）以創造世界級的半導體公司為目標，創辦了台積公司，這是一間全球性的企業，包含了多樣化的工作環境配合員工國籍、語言和文化背景，身為台積的世界的台積公司，我期許所有台積人都能從多元中互相學習尊重與包容差異並正向溝通，無論來自何方、身在何處，我們都是一個好企業善心，讓我們懷抱更多的同理心，秉持one team的台積精神，一起打造台積成為令人羨慕、尊敬和喜愛的公司。」

最後，魏哲家向大家宣布，今年今年依循廣義，凡在今年5月31日以前到職，直擊60到64職級，20到26職級 ，以及31至33職級的台灣員工，每天發放2萬元個別獎金。台積電幕僚補充約6萬人受惠，換算約發出12億元獎金。