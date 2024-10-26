台積電運動會／魏哲家宣布每人發2萬元獎金 共發出逾12億元大紅包

台積電（2330）今年運動會為董事長魏哲家接掌以來，首度主持，並依循往年慣例，發出大紅包，特別獎金金額由去年的1.6萬元，一舉加碼至2萬元，以台積電目前台灣基層員工約六萬名計算，預計將發出總金額超過12億元的大紅包。

魏哲家表示，今年一樣依循往例，給各位準備小禮物，凡是今年5月31日前到職，職級60至64、20至26、31至33（含副理）的台灣員工，將發放每人特別獎金2萬元。

語畢全場歡呼，魏哲家笑說，「如果各位高興，請再歡呼一次」，並喊話請同仁繼續努力，「明年再來一次」。