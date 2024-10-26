聽新聞
0:00 / 0:00
台積電運動會／張忠謀偕張淑芬出席
台積電（2330）26日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬攜手出席，今年活動更邀請已退休或離職的歷任副總經理級主管回來參與，包括聯發科（2454）執行長蔡力行、宏碁（2353）董事長陳俊聖等都現身運動會。
除蔡力行、陳俊聖外，包括敦泰（3545）執行長兼總經理胡正大、TVBS前董座張孝威、清大教授兼科管院院務顧問金聯舫、陽明交通大學產學創新研究學院院長孫元成、華邦電（2344）獨立董事左大川、台積電首席科學家黃漢森、台積電前代理發言人、前企業訊息處資深處長孫又文、廖德堆、王建光、許金榮、孫中平等，都「回娘家」到台積電運動會共襄盛舉。
張忠謀今年一如過去參加運動會慣例，與張淑芬、高階主管們沿著400公尺的跑道繞場一周，蔡力行今年也加入繞場隊伍，一同向現場台積電員工揮手致意，員工則擠滿跑道兩側夾道歡呼。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone充電到幾％最好？ 專家教妙招讓電池續航力大增變「自由電量」
📢 LINE免費貼圖8款來了！熊大兔兔超萌爆擊 這款1＋1下載「終身免費」
📢 300坪超大空間！任天堂快閃店開幕直擊 上百種限定商品、最新遊戲免費試玩
📢 iPad mini 7和iPad mini 6差在哪？10大規格比較 沒漲價變高CP值AI平板
📢 iPhone 17 Air規格再曝光！傳採用全新設計變超薄、Plus系列確定淘汰
📢 10月資費優惠／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言