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台積電運動會／張忠謀偕張淑芬出席

經濟日報／ 記者林薏茹／新竹即時報導
台積電創辦人張忠謀偕夫人張淑芬現場台積電運動會現場。林薏茹／攝影
台積電創辦人張忠謀偕夫人張淑芬現場台積電運動會現場。林薏茹／攝影

台積電（2330）26日舉辦運動會，台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬攜手出席，今年活動更邀請已退休或離職的歷任副總經理級主管回來參與，包括聯發科（2454）執行長蔡力行、宏碁（2353）董事長陳俊聖等都現身運動會。

除蔡力行、陳俊聖外，包括敦泰（3545）執行長兼總經理胡正大、TVBS前董座張孝威、清大教授兼科管院院務顧問金聯舫、陽明交通大學產學創新研究學院院長孫元成、華邦電（2344）獨立董事左大川、台積電首席科學家黃漢森、台積電前代理發言人、前企業訊息處資深處長孫又文、廖德堆、王建光、許金榮、孫中平等，都「回娘家」到台積電運動會共襄盛舉。

張忠謀今年一如過去參加運動會慣例，與張淑芬、高階主管們沿著400公尺的跑道繞場一周，蔡力行今年也加入繞場隊伍，一同向現場台積電員工揮手致意，員工則擠滿跑道兩側夾道歡呼。

台積電 運動

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