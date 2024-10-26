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面對嚴峻的地緣衝突 張忠謀：台積的挑戰是繼續求發展
台積電創辦人張忠謀今日在台積電年度運動會上致詞時表示，2024年看起來又是台積電破紀錄的一年，他指出，5年前他說台積成功後將成為地緣政治家必爭之地，今天台積電已真正成為各家必爭之地了；3年前美中貿易戰激化，他說「全球化已死、世界自由貿易已死」，如今面對嚴峻的地緣衝突，台積的挑戰是繼續求發展。
張忠謀說，他相信「我們有優秀的領導團隊，深信台積將會屢屢再創奇蹟」。
高齡93歲的張忠謀今日精神奕奕，台積電幕僚透露，原本要安排輪椅給走路緩慢的他進行運動場繞場，但張忠謀堅持自己走，在經過全場高聲歡呼，他經過近25分後完成400公尺的全場繞場回到司令台。
張忠謀在致詞時並說：「台積電運動會當天，是我一年中最興奮的一天」。
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