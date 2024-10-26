聽新聞
0:00 / 0:00
魏哲家發大紅包！台積電運動會今年豪撒逾10億獎金
台積電員工今年又有大紅包，創辦人張忠謀今天上午出席在新竹縣體育場舉辦的2024台積運動會，張忠謀偕夫人張淑芬親自繞行體育場一周向現場員工加油打氣，新任董事長魏哲家也首度主持運動會，當場宣布每名員工可以獲得2萬元特別獎金。
台積電去年才發出8億元以上總獎金，每名員工可獲得1.6萬元特別獎金，今年由魏哲家宣布再加碼紅包達到每人2萬元，以台積電基層超過7萬名員工計算，5月31日前到職的員工都可領到，今年台積將豪撒超過10億元總獎金。
魏哲家致詞時表示，歡迎來自海內外的同仁一起參與運動會，從歐洲、美國，到jasm、上海南京，大家一起享受不屈不撓的運動家精神，台積公司已經走過37個年頭，自己也經過26年才站在這，台積一路走來碰到許多挑戰，也迎接許多榮光，因為有每一代台積人對公司的付出，以及對台積核心價值的堅持，謝謝過去為台積奠定基礎的同伴們。
今年運動會除了台灣竹科、中科、南科等廠區都派出員工參與競技，連海外人員，包含上海南京、日本jasm等廠區也都派員組隊參與，現場擠滿來自各地的台積員工，在場上高喊「我愛台積、再創奇蹟」的口號，迎接今年運動會登場。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone充電到幾％最好？ 專家教妙招讓電池續航力大增變「自由電量」
📢 LINE免費貼圖8款來了！熊大兔兔超萌爆擊 這款1＋1下載「終身免費」
📢 300坪超大空間！任天堂快閃店開幕直擊 上百種限定商品、最新遊戲免費試玩
📢 iPad mini 7和iPad mini 6差在哪？10大規格比較 沒漲價變高CP值AI平板
📢 iPhone 17 Air規格再曝光！傳採用全新設計變超薄、Plus系列確定淘汰
📢 10月資費優惠／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言