魏哲家發大紅包！台積電運動會今年豪撒逾10億獎金

台積電員工今年又有大紅包，創辦人張忠謀今天上午出席在新竹縣體育場舉辦的2024台積運動會，張忠謀偕夫人張淑芬親自繞行體育場一周向現場員工加油打氣，新任董事長魏哲家也首度主持運動會，當場宣布每名員工可以獲得2萬元特別獎金。

台積電去年才發出8億元以上總獎金，每名員工可獲得1.6萬元特別獎金，今年由魏哲家宣布再加碼紅包達到每人2萬元，以台積電基層超過7萬名員工計算，5月31日前到職的員工都可領到，今年台積將豪撒超過10億元總獎金。

魏哲家致詞時表示，歡迎來自海內外的同仁一起參與運動會，從歐洲、美國，到jasm、上海南京，大家一起享受不屈不撓的運動家精神，台積公司已經走過37個年頭，自己也經過26年才站在這，台積一路走來碰到許多挑戰，也迎接許多榮光，因為有每一代台積人對公司的付出，以及對台積核心價值的堅持，謝謝過去為台積奠定基礎的同伴們。