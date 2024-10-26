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響應綠色永續理念 台積電運動會使用綠電供應所需

聯合報／ 記者簡永祥/新竹即時報導
台積電創辦人張忠謀出席運動會。林薏茹／攝影
台積電創辦人張忠謀出席運動會。林薏茹／攝影

台積電今日於新竹體育場舉辦2024年運動會，在活動設計上持續響應綠色永續理念，以踩動腳踏車產生綠能之形式進行徑賽鳴槍儀式，象徵邁向永續成功之路；使用綠電及氫燃料電池供應會場所需電力；會場布置物採可回收材質設計，共同朝向循環再利用目標；交通接駁採用電動巴士為主軸以降低碳排放，並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。

去年，台積公司成為國內首家以運動會名義通過 ISO 20121 活動管理標準之企業，今年持續落實此活動管理標準，自活動規劃、設計、執行至結束，建立永續性的管理措施，降低對經濟、環境、社會的衝擊。

台積運動會並規畫親子活動體驗區及園遊會，今年園遊會共計約140個攤位，其中ESG 攤商（在地商家、社企流、農夫市集）之攤位數量較去年倍增至31家。台積運動會結合「減塑行動」、全面不提供塑膠吸管改以環保可分解材質吸管、免費提供循環餐具租借服務、使用活動專屬 APP、採電子支付鼓勵無紙化綠色消費，持續以行動支持環境永續，傳達台積公司在追求企業成長的同時，亦注重環境永續及社會影響力。

此外，台積電文教基金會主辦「台積電青年築夢計畫」之獲獎團隊「創修工坊」亦受邀參與運動會，透過提供玩具維修帶領小朋友們一起修復自己喜愛的玩具，推廣愛惜物品及永續理念。

台積海外廠區員工透過在現場播放之體育賽事、嘉年華或 ESG 活動影片參與運動會，其中南京廠及上海廠亦於同日舉辦樂活運動會，鼓勵家庭成員參與以提高參與度，凝聚向心力。

此外，北一女中樂儀旗隊受邀擔任開幕表演，會後並與台積主管進行交流。去年北一女中攜手全台其他高中女校共組「高中女力科技聯盟」，台積期許此次與北一女中的交流與互動能為未來科技人才注入更多的動能。

為啟發高中學子對科學與半導體的興趣，台積積極推動半導體微課程，並舉辦「女科學家之旅」活動與「挺身而進，成就更好的妳」職涯講座，讓學生瞭解科學領域的挑戰與樂趣，為半導體產業儲備未來的生力軍。

2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，台積電主管一同騎發電車，象徵為永續環境努力。記者葉信菉／ 攝影
2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，台積電主管一同騎發電車，象徵為永續環境努力。記者葉信菉／ 攝影
台積電創辦人張忠謀（前排左一）與夫人張淑芬（左二）坐在看台上看表演。記者簡永祥/攝影
台積電創辦人張忠謀（前排左一）與夫人張淑芬（左二）坐在看台上看表演。記者簡永祥/攝影
台積電今天舉行運動會，賽前有舞蹈表演。記者簡永祥/攝影
台積電今天舉行運動會，賽前有舞蹈表演。記者簡永祥/攝影
台積電今天舉行運動會，賽前有舞蹈表演。記者簡永祥/攝影
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台積運動會前，點燃聖火。記者簡永祥/攝影
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半導體 台積電 運動

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