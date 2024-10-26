台積電今日運動會 創辦人張忠謀「一個人的舞台」

台積電今日舉行第27屆運動會，也是疫後恢復舉辦的第二次運動會，台積電創辦人張忠謀在約8時10分抵達會場，並與夫人張淑芬接受台積電員工夾道歡迎，在高喊「我愛創辦人」歡呼聲中進入運動場貴賓休息，稍為休息片刻後，即偕同張淑芬、董事長魏哲家和聯發科執行蔡力行、資深共同營運長秦永沛、米玉傑，共同副營運張曉強、侯永清等經營運隊繞場一周。

張忠謀已高齡93歲，台積電幕僚透露，原本要安排輪椅給走路緩慢的他進行運動場繞場，但張忠謀堅持自己走，在經過全場高聲歡呼，他經過近25分後完成400公尺的全場繞場回到司令台。

今天出席的嘉賓，幾乎與台積電有密切關聯或從台積電轉換跑道的重量級人士，除蔡力行外，還有曾擔任台積電財務長的張孝威、宏觀董事長林坤禧、漢民科副董事長許金榮、宏碁董事長陳俊聖。

如果說台積電在半導體締造「一個人的武林」成就，今日台積電運動會，可說是他「一個人的舞台」。 台積電創辦人張忠謀今日8時30分攜同夫人張淑芬與台積電經營團隊繞場一周。記者簡永祥/攝影 張孝威、許金榮和林坤禧等嘉賓到場觀禮。記者簡永祥/攝影 台積電創辦人張忠謀偕夫人張淑芬現場台積電運動會現場。林薏茹／攝影 台積電創辦人張忠謀（前排左一）與夫人張淑芬（左二）坐在看台上看表演。記者簡永祥/攝影 台積電今天舉行運動會，賽前由上海及南京廠代表組成啦啦隊表演。記者簡永祥/攝影 台積電今天舉行運動會，賽前由上海及南京廠代表組成啦啦隊表演。記者簡永祥/攝影 台積運動會前，點燃聖火。記者簡永祥/攝影 台積電創辦人張忠謀親自出席運動會，揮手向現場同仁加油打氣。記者巫鴻瑋／攝影 台積電創辦人張忠謀親自出席運動會，揮手向現場同仁加油打氣。記者巫鴻瑋／攝影 今年為台積電（2330）董事長魏哲家接掌以來，首度主持運動會。林薏茹／攝影

2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，創辦人張忠謀（右二）與夫人張淑芬（右一）親自出席並繞行體育場，向現場員工打氣。記者葉信菉／攝影

2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，創辦人張忠謀（右一）親自出席並繞行體育場，向現場員工打氣。記者葉信菉／ 攝影

2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，創辦人張忠謀（中）親自出席並繞行體育場，向現場員工打氣。記者葉信菉／ 攝影

台積電上午舉行運動會，董事長魏哲家（前排左）、聯發科技共同執行長蔡力行（後排中）、TVBS前董事長張孝威周（後排左）出席。記者葉信菉／攝影

台積電董事長魏哲家上午出席台積電運動會，並在致詞中表示，來自台積電台灣及海外各地的同仁，共同參與此次盛會，象徵全球台積人團結一心。記者葉信菉／攝影

2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，台積電主管一同騎發電車，象徵為永續環境努力。記者葉信菉／ 攝影

台積電董事長魏哲家今日在大會致詞幽自己一默說：「雖然台積電已走過了37個年頭，但我等了26年，才能站上這裡！」記者簡永祥/攝影

台積電董事長魏哲家上午出席台積電運動會，並在致詞中表示，來自台積電台灣及海外各地的同仁，共同參與此次盛會，象徵全球台積人團結一心。記者葉信菉／攝影

2024台積電運動會上午於新竹縣體育場舉行，創辦人張忠謀親自出席，他強調運動會是每年最興奮的日子。記者葉信菉／攝影