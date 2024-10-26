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台積電今日運動會 創辦人張忠謀「一個人的舞台」
台積電今日舉行第27屆運動會，也是疫後恢復舉辦的第二次運動會，台積電創辦人張忠謀在約8時10分抵達會場，並與夫人張淑芬接受台積電員工夾道歡迎，在高喊「我愛創辦人」歡呼聲中進入運動場貴賓休息，稍為休息片刻後，即偕同張淑芬、董事長魏哲家和聯發科執行蔡力行、資深共同營運長秦永沛、米玉傑，共同副營運張曉強、侯永清等經營運隊繞場一周。
張忠謀已高齡93歲，台積電幕僚透露，原本要安排輪椅給走路緩慢的他進行運動場繞場，但張忠謀堅持自己走，在經過全場高聲歡呼，他經過近25分後完成400公尺的全場繞場回到司令台。
今天出席的嘉賓，幾乎與台積電有密切關聯或從台積電轉換跑道的重量級人士，除蔡力行外，還有曾擔任台積電財務長的張孝威、宏觀董事長林坤禧、漢民科副董事長許金榮、宏碁董事長陳俊聖。
如果說台積電在半導體締造「一個人的武林」成就，今日台積電運動會，可說是他「一個人的舞台」。
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