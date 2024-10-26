OpenAI推超級模型 台鏈利多 緯創、緯穎等將受惠

OpenAI計畫在12月底前推出代號為「Orion」的最新先進AI模型，OpenAI內部雖將Orion視為GPT-4的繼任者，但效能將較GPT-4呈現「指數級躍進」，內部預期有潛力達到前一代的100倍，初期先由OpenAI的密切合作夥伴微軟雲端平台Azure優先導入。

業界看好，Orion效能較前一代模型大增100倍，除進一步鞏固OpenAI在大模型領域的領先優勢刺激AI伺服器需求高漲，微軟為OpenAI獨家雲端供應商，微軟伺服器代工廠鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎等，都將坐享商機。

OpenAI將推效能百倍的新AI模型 圖／經濟日報提供

據外媒The Verge報導，知情人士透露，與OpenAI前兩個模型GPT-4o和o1不同，這個內部代號Orion的新模型，不會透過ChatGPT大規模上市，而是會讓與OpenAI密切合作的公司優先取得使用權，用以打造自家的產品和功能。

一位OpenAI高層預告，Orion將獨立於9月推出的推理模型o1之外，其效能有潛力達到GPT-4的100倍。另外，微軟也據傳準備最快11月讓自家Azure雲端平台搭載Orion。

雖然OpenAI內部將Orion視為接替GPT-4的模型，但目前仍不清楚對外是否將其命名為GPT-5。OpenAI的目標是逐漸結合自家所有的大型語言模型（LLM），創造效能更高、最終可稱作通用人工智慧（AGI）的模型。

據傳先前OpenAI利用代號「草莓」的o1模型，為Orion提供訓練用的合成數據。知情人士說，OpenAI研究人員甚至在9月時發起「歡樂時光」，慶祝完成該新模型的訓練。

這也與OpenAI執行長奧特曼日前在社群媒體X上發出意有所指的貼文相呼應，他當時表示，「對冬季星座即將升起感到興奮」。若問ChatGPT o1預覽版本奧特曼的貼文是否話中有話，它會說奧特曼指的是「獵戶座」，也就是Orion，冬季天空最明顯的星座。