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台積電海外廠複製學徒制 奏效

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導
台積電目前海外除了最順暢的日本廠，旗下美國新廠試產良率也傳出捷報。圖為台積電熊本一廠。 路透
台積電目前海外除了最順暢的日本廠，旗下美國新廠試產良率也傳出捷報。圖為台積電熊本一廠。 路透

台積電（2330）海外廠區穩步推動，外界認為，台積電目前海外除了最順暢的日本廠，旗下美國新廠試產良率傳出捷報，隨著台積電美國客戶群詢問下單意願攀升，有利於滿足客戶異地備援與地緣政治需求，可望成為台積電台灣廠與海外廠同時生產的關鍵。

台積電美國亞利桑那州新廠則預計2025年量產，先前除了蘋果執行長庫克在2022年12月6日出席台積電亞利桑那州新廠移機典禮致詞，超微（AMD）執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳等也出席見證，近期美國新廠所在的鳳凰城市長並發文肯定台積電學徒制計畫與創造就業。

黃仁勳近期公開談到供應鏈議題時也盛讚台積電最佳，他說，台積電是世界上最好的晶圓廠，能靈活迅速反應需求，在不到一年時間CoWoS快速大擴產，並將在明後年持續擴產。他也提到，輝達去年營收巨大的曲線成長。如果沒有供應鏈的響應，這個巨大的曲線增長是不可能的，包括台積電在內的供應鏈的靈活性是驚人的。

法人認為，台積電日本、美國新廠以及德國廠將先後加入營收貢獻後，有望使台積電2028年之前海外產能將達到總產能占比的20%，甚至將按海外補助投資進度而更高，進而讓客戶群更加滿意。

台積電海外廠布局最快速為日本廠，在日本官方大力支持下，台積電熊本新廠資本支從原訂約70億美元拉升至86億美元，提供22/28奈米、12/16奈米製程產能，月產能也較最初目標4.5萬片提升為5.5萬片12吋晶圓。熊本新廠預定2024年12月起出貨。

同時二廠已於2024年下半年開始興建，預計2027年底開始生產。

台積電 美國

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