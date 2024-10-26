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鴻海、廣達擴產 迎大單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
因應客戶需求水漲船高，鴻海、廣達等也持續啟動擴產計畫。 路透
因應客戶需求水漲船高，鴻海、廣達等也持續啟動擴產計畫。 路透

微軟雲端平台Azure是OpenAI唯一的雲端服務供應商，隨著OpenAI持續推出算力更加強大的大語言模型，對微軟雲端服務的需求也將暴增。因應客戶需求水漲船高，鴻海（2317）、廣達等也持續啟動擴產計畫，衝刺供應量能、迎接大單。

天風國際證券分析師郭明錤日前表示，微軟是輝達GB200最大客戶，第4季訂單量激增三至四倍，超過其他雲端服務供應商（CSP）的總和。

鴻海董事長劉揚偉日前表示，鴻海不僅會是全球第一個出貨輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器的供應商，也規劃在墨西哥打造全球最大的GB200 AI伺服器工廠，搶食主權伺服器商機。

劉揚偉表示，之所以決定在墨國建GB200新廠，主要是基於輝達最新Blackwell架構GB200伺服器需求強勁，以及地緣政治因素考量，這是個非常特別的工廠，產能「非常巨大」。

AI 伺服器 雲端服務

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