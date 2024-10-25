上奇「小金雞」登「AI+ Taipei」 昕奇雲端談AI趨勢揭新市況

資訊服務廠商上奇（6123）旗下雲端服務運營商昕奇雲端（7747）於25日參加台北市府產發局「台北創業幫」 在內科創新育成基地舉辦的年度新創盛會「AI+ Taipei Startup Demo Day」。而昕奇雲端策略投資長黃國峯也特地到場，向與會的各位企業代表分享，最新的市況發展及氛圍，討論各個團隊在關注的科技與創投趨勢，並探討AI在產業轉型所扮演的關鍵角色，也吸引現場企業界夥伴的持續關注。

據悉，由臺北市政府產業發展局打造的國際創業家社群品牌「台北創業幫」 (Taipei Entrepreneurs Hub, TEH)，25日於t.Hub–內科創新育成基地舉辦一年一度的新創盛會「AI+ Taipei Startup Demo Day」。活動以「AI」為主軸，共計12國29組之國際新創團隊參與競賽，最終由來自日本、韓國、新加坡及美國等6組傑出的國際新創獲邀參與新創展演，此外，也邀請到AI業界數一數二的企業及創投代表齊聚一堂，共探AI未來無限可能。

臺北市政府俞振華副秘書長蒞臨現場致詞表示，自蔣萬安市長上任後，致力於完善創新與創業發展，以「創業家友善城市」及「AI驅動的智慧城市」作為城市發展雙引擎。除提出「新創三箭」政策，從「資金」、「人才」、「市場」三面向協助新創發展外，更積極採用AI技術推動智慧治理，推出「人工智慧三箭」，率全國之先發布「臺北市政府使用人工智慧作業指引」，並透過提升基礎設施與數據平台、鼓勵政府與企業合作等方式，實現AI技術實際應用，提升城市服務效率與品質。

在國際新創Pitch展演環節，透過教育科技、醫療科技與娛樂科技領域的6家國際AI新創分享，展現新銳企業不容小覷的潛力。在教育科技方面，韓國Minglecon表示，台灣擁有估計超過1.1億美元市值的龐大數位教育市場，期望透過積極與台灣IT公司合作，拓展Minglebot AI產品在台商機；此外，近年使用人工智慧語音辨識系統學習外語已成為趨勢，這次活動中有兩家已初步接觸台灣市場的教育新創，包括受台灣師範大學支持的美國Sensay Learning，以及已在台設立據點的HelloWorld，也表示會持續在台北開拓業務。

醫療科技新創方面，有來自美國Auspex Diagnostics，以及已和「北醫加速器」與「BE Health 比翼加速器」合作開展計畫的韓國新創MedySapiens。另外來自新加坡的娛樂科技新創Wubble.ai，為獲得Google支持的企業級AI音樂平台，也對台北新創生態表達高度興趣，希望能拓展海外夥伴及獲得投資機會。

不只有國際新創的精彩Pitch展演，本次也力邀國內創業生態系其他要角，包括桓竑智聯、奎景運算科技與康統醫學科技共3家台北新創分享AI在5G、人工智慧與醫學領域的應用；此外，台灣上櫃公司上奇集團（GrandTech）子公司—昕奇雲端策略投資長黃國峯、台灣知名創投機構Hive Ventures（蜂行資本）共同創辦人李彥樞，以及韓國Tap Angel Partners現任董事 / Sanghoon Jin皆出席活動，透過他們關注的科技與創投趨勢，探討AI在產業轉型所扮演的關鍵角色。