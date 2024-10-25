世芯重訊澄清 疑為「華為白手套」是不實言論

台積電（2330）所生產的晶片，遭居中企業轉供給華為ㄧ事，近來傳言甚多，特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於25日發出重訊，澄清懷疑該公司為當中白手套一事是不實言論。

世芯表示，針對網路社群散發及影射對本公司營運狀況不實之言論，特此澄清。該公司與華為並無直接或間接業務往來，並無謠言指稱之情事。