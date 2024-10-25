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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

英業達攜台大SEED培育「高階管理人才」 聚焦2大主題

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達攜手SEED開設「高階管理人才課程」。圖／英業達提供
英業達攜手SEED開設「高階管理人才課程」。圖／英業達提供

代工大廠英業達（2356）成立至今已走過50個年頭，挺過市場的不斷變化、最終才成為國內首屈一指的電子業製造大廠，而團隊近年搭上「AI人工智慧巨浪」卡位各式應用領域，取得良好的佳績，旗下AI團隊也成功搶進輝達（NVIDIA）供應鏈，而在邁向50周年之際，也借重「臺大SEED」的多元師資及紮實學術成果，舉辦「高階管理人才」等培育課程。

據悉，英業達在面對集團進行拓展之際，積極進行各項人才培育專案，進而增值人才資產，並屢獲人才發展大獎如：「國家人才發展獎」、「TTQS人才發展金牌獎」等。而英業達25日特地攜手台大SEED進行合作開設「高階管理人才課程」，並聚焦「決策者策略思維」與「財務驅動的策略分析」2大主題，為公司的發展制定更具前瞻性的決策 。

英業達總部主要設立於台北市士林區，而桃科廠則分別負責筆記型電腦、消費型電子、伺服器、機櫃/網路解決方案的研發和製造。團隊近年也積極擴展全球布局，並在海外各國都已建立多個廠區，其中包括上海浦東廠、四川重慶廠、美國Houston廠、墨西哥Juarez廠、捷克Brno廠等，提供的服務從研發、設計、生產、到配送及技術支援等，致力於提供全方位的產品設計及解決方案服務。

這次英業達舉辦的培育課程，是由臺大工商管理學系陳忠仁教授及會計學系曾智揚副教授講授，聚焦於「#決策者策略思維」與「#財務驅動的策略分析」兩大主題，協助增強學員們商業、財報數字的敏銳度，從課堂中所學習而得的策略思維框架財務成本分析，將能使學員們了解企業策略的本質與領導思維的重要性，為公司的發展制定更具前瞻性的決策。

英業達攜手SEED開設「高階管理人才課程」。圖／英業達提供
英業達攜手SEED開設「高階管理人才課程」。圖／英業達提供

台大 英業達

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