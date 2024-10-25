遭影射「華為白手套」 世芯重訊澄清不實訊息：無業務往來

網路社群散發及影射「華為白手套疑為世芯」等消息，世芯-KY（3661）25日發布重大訊息澄清，消息為不實之謠言。

世芯公告說明，發生緣由：針對網路社群散發及影射對本公司營運狀況之不實言論，特此澄清。因應措施：網路社群散發及影射「華為白手套疑為世芯」等消息為不實之謠言。

世芯強調，公司與華為並無直接或間接業務往來，特此澄清說明並無謠言指稱之情事。