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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

英業達2方針落實DEI摘「國家職安獎」 名列台廠4大企業標竿

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達榮獲「國家職安獎-企業標竿獎」。圖／英業達提供
英業達榮獲「國家職安獎-企業標竿獎」。圖／英業達提供

代工大廠英業達（2356）25日宣布，團隊成功從眾多企業之中脫穎而出，榮獲「國家職安獎-企業標竿獎」，這個獎項在「職安領域」中，也象徵著最高的榮耀，放眼全台也僅有4間企業，獲得此項榮耀。而行政院副院長鄭麗君及勞動部部長何佩珊也親自現身，將這個殊榮親手頒發給英業達，以表彰集團在職安領域推展方面的傑出表現。

據悉，英業達持續致力於提供「工作」與「生活」平衡的職場環境，並且集團也以「安全領航，全員參與」為方針，規劃、採取「7大策略」，依序為「法令遵循、全員參與、強化溝通、風險管理、持續改善、危害歸零及價值鏈合作」以確保所有夥伴的安全與健康。

英業達分享，這次職安領域獲獎的成果，共有五大亮點，包括1.勞動部「7,400萬小時無災害工時紀錄獎」，2.國民健康署「健康職場認證 - 健康促進標章」，3.臺北市「優良哺集乳室認證 - 特優獎」，4.臺北市「勞動安全優良單位獎」，5. SGS「Plus Award_職安衛健康管理典範獎」。

對此，英業達管理層也重申，「人才」是集團中最大、也最重要的資產，因此除了工作之外，集團將努力協助每位員工在能力、學識、生活與健康上累積更多的財富，持續增進全方位的福利照顧，透過全方面的人才發展，進一步讓員工能與公司共同成長。展望未來，集團也將持續推動以人為本的安全文化，並持續為台灣的職安領域貢獻心力。

英業達榮獲「國家職安獎-企業標竿獎」。英業達／提供
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英業達

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