中華電信攜手嘉義博物館 5G AR重塑嘉義市歷史

中華電信（2412）攜手嘉義市立博物館，運用5G與AR（擴增實境）技術打造創新展覽《展望諸羅城 探尋獨嘉事》，提供5G數位應用解決方案，以全新形式呈現嘉義市的歷史與文化故事，重塑嘉義市歷史，開創虛實融合的文化導覽體驗，顯示科技在文化創新上的無限潛力。

中華電信表示，本次展覽中協助嘉義市立博物館完成5G訊號優化工程，確保場域內網速穩定且訊號覆蓋無虞，讓嘉義市的文化故事得以透過最先進的數位技術生動呈現，並進一步提升參觀者的互動體驗。基於穩定的5G網路環境，展覽的創新亮點包含「5G雲端串流」與「AR平台解決方案」，將複雜的AR動畫渲染及互動運算移至雲端伺服器，透過5G高速傳輸至展示終端設備，現場民眾無需受限於裝置規格，即可享受高品質、流暢的數位內容體驗，這項技術成功打破了傳統展示的限制，開啟數位文化展示的新篇章。

中華電信指出，展覽以館內最具代表性的嘉義市城市縮影模型為核心，藉由隱藏在模型中的攝影機捕捉特定視角，運用5G和AR技術將城市歷史故事具象化，將嘉義市的三大主題故事「林木軌跡」、「圓環印象」及「城隍巡禮」與實體模型結合，打造出虛實融合的導覽體驗。民眾彷彿在時間與空間中穿梭，深入探索嘉義市「過去」與「現在」的變化，體驗加倍提升。

此外，中華電信表示，在於透過UGC（使用者原創內容）的方式，民眾可以參與AR共創機制，表達對於嘉義市未來發展的期待。藉由展場的市民屬性測驗，將測驗結果透過5G傳輸轉化為「AR天空樹」的形式呈現於展廳中，以全新的展示方式讓民眾更有參與感。

在探索展區的同時，中華電信指出，民眾還能透過中華電信開發的「AR數位集章」進行展點蒐集，完成後即可獲得限量的Web AR明信片。藉由中華電信的Web AR平台，無需下載應用程式，只需掃描QR Code即可使用手機進行AR互動，讓文化傳遞突破時間和空間的限制，為參觀者帶來更多創新且多元的體驗內容。

中華電信表示，此次展覽展示5G技術在文化領域的應用潛力，更體現科技賦能文化傳承的力量。中華電信將持續致力於5G應用的拓展，並期待在未來能夠與更多文化場域合作，推動文化與數位技術的深度融合，為觀眾帶來更多創新且多元的文化體驗。