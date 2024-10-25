大摩：第4季大陸手機RF需求弱+高庫存 兩台廠將遭波及

隨中國大陸第4季中高階Android手機射頻（RF）需求減弱及高庫存影響，造成射頻產業逆風增強。摩根士丹利（大摩）於最新報告中，預測射頻產業景氣下行，台系砷化鎵廠商如宏捷科（8086）與穩懋（3105）等將受波及，宏捷科評等降至「中立」，目標價降至96元；穩懋目標價降至180元等。

大摩在最新的「射頻（RF）產業」研究報告中，預估宏捷科單季營收預估將季減達30%，因此調降宏捷科評等由「優於大盤」至「中立」、目標價由140元大降至96元，降幅31.4%；穩懋雖維持「優於大盤」，但目標價由188元降至180元，降幅4.2%。另外，滙豐證券則將全新由「買進」降至「持有」，目標價由184元降至156元，降幅15.2%。

大摩科技產業分析師吳昱睿表示，中國大陸第4季中高階Android手機RF產品需求放緩，加上現有的第2季半導體庫存天數依然很高，使原先預期的AI PC與AI智慧機換機需求並未在下半年發生，衝擊射頻產業面臨嚴重的逆風，導致產業景氣意外下行，連動相關台系砷化鎵廠商第4季營運將出現大幅修正。

吳昱睿補充，維持穩懋「優於大盤」原因在於，雖然穩懋第4季業績仍將受到中國大陸RF需求疲弱等不確定性影響，但在砷化鎵代工市場中，仍看好穩懋的表現仍優於宏捷科，相較下具備更高的防禦性。此外，穩懋也將受惠三星和iPhone訂單的增長等其他利多。

全新方面，滙豐證券科技產業分析師夏冠希表示，雖然光學AI和數據中心需求增長，但無法完全抵消智慧型手機需求疲弱，市場對2024年下半年和2025年上半年的需求持謹慎態度。

展望後市，儘管智慧型手機RF需求放緩，但全新的AI/數據中心業務預期將保持強勁增長，占營收比例預計從2023年4%上升至2024年10%，並於2025年達到約17%。