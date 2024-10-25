科技廠奇景光電拚留才 自建附屬幼兒園估2026年試營運

奇景光電今天舉行附屬幼兒園動土典禮，預計2025年底完工，2026年7月試營運，2026年8月正式營運，為員工打造友善的育兒環境，讓員工無後顧之憂，並提升對公司的歸屬感，凝聚向心力，吸引與留任人才。

奇景光電透過新聞稿表示，附屬幼兒園位於台南2廠，董事長吳炳昇及執行長吳炳昌皆出席今天的幼兒園動土典禮。

奇景光電指出，幼兒園規劃總樓地板面積1600餘坪，並設置有戶外活動空間。預計設立10個班級，可容納200名學童，主要招收員工2至6歲子女。

奇景光電表示，幼兒園的教學和幼兒照顧將委由台南市專業幼教機構負責，確保學童教育品質與全方位照護。幼兒園收托照顧考慮員工需求，配合員工上、下班時間，並提供延長托育服務。

奇景指出，期望透過設置幼兒園，打造工作生活平衡的職場環境，提升員工幸福感，以及對公司的歸屬感，凝聚向心力，吸引與留任人才。