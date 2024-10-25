處分股權投資 台積電再賣價值千萬美元Astera Labs持股

近日傳出華為疑似「繞道下單」給台積電，儘管台積電嚴正否認，但美中科技戰宛若一場高潮迭起的諜戰，美國強力阻擋中國取得先進AI晶片，中國大陸則是想方設法透過多方管道突破。夾在當中的台積電，其實本身完全有能力建立經由台積電生產的晶片追蹤機制，這套機制是否真能完全防堵大陸的繞道下單？

2024-10-25 15:11