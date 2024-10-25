深化保育、守護海洋 日月光海域守護計畫獲資誠永續影響力金獎

面對極端氣候產生的環境衝擊，日月光（3711）半導體25日表示，以環保做為社會參與的主要基石，展開「日月光海域守護計畫」。以創新且具前瞻性的海洋保育行動，彰顯日月光在永續發展領域的獨特影響力，更獲得「2024第八屆資誠永續影響力獎」金獎的肯定！

作為全球領先的半導體封裝與測試服務供應商，日月光長期關注水資源議題，並將理念延伸至海洋保育領域。「日月光海域守護計畫」以清除海底廢棄物為目標，與各地潛店合作，開設「生態潛水員培訓班」，號召員工與社會大眾一同參與。此課程難度超越一般潛水證照課程，不僅訓練時間更長，更增加生態保育知識，確保潛水員在淨海時，不破壞珊瑚與海洋生態。

自2021年以來，日月光與全台6間潛店合作，已培育超過150位專業潛水員，舉辦超過140場淨海行動，吸引超過千人次投入淨海行列。此外，計畫更進一步復育540株珊瑚，清潔270座珊瑚磚，以保護海洋的生物多樣性發展。

此次榮獲「資誠永續影響力獎」金獎，該影片由日月光半導體與日月光環保永續基金會合作製作，肯定了日月光在專案影響力、故事力、創新力三個面向上的亮眼表現，是深具影響力的永續專案，並透過影像敘事，完整呈現故事力，更是響應了聯合國永續發展目標SDG14海洋保育、SDG17夥伴合作的卓越成效。未來，日月光將持續擴大計畫規模，深化海洋保育技術研發和教育推廣，以實際行動守護海洋！