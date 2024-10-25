快訊

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

深化保育、守護海洋 日月光海域守護計畫獲資誠永續影響力金獎

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
頒獎人金融監督管理委員會證券期貨局副局長高晶萍(左)與日月光半導體行銷企劃處處長易維綺(右)得獎合影。圖／公司提供
頒獎人金融監督管理委員會證券期貨局副局長高晶萍(左)與日月光半導體行銷企劃處處長易維綺(右)得獎合影。圖／公司提供

面對極端氣候產生的環境衝擊，日月光（3711）半導體25日表示，以環保做為社會參與的主要基石，展開「日月光海域守護計畫」。以創新且具前瞻性的海洋保育行動，彰顯日月光在永續發展領域的獨特影響力，更獲得「2024第八屆資誠永續影響力獎」金獎的肯定！

作為全球領先的半導體封裝與測試服務供應商，日月光長期關注水資源議題，並將理念延伸至海洋保育領域。「日月光海域守護計畫」以清除海底廢棄物為目標，與各地潛店合作，開設「生態潛水員培訓班」，號召員工與社會大眾一同參與。此課程難度超越一般潛水證照課程，不僅訓練時間更長，更增加生態保育知識，確保潛水員在淨海時，不破壞珊瑚與海洋生態。

自2021年以來，日月光與全台6間潛店合作，已培育超過150位專業潛水員，舉辦超過140場淨海行動，吸引超過千人次投入淨海行列。此外，計畫更進一步復育540株珊瑚，清潔270座珊瑚磚，以保護海洋的生物多樣性發展。

此次榮獲「資誠永續影響力獎」金獎，該影片由日月光半導體與日月光環保永續基金會合作製作，肯定了日月光在專案影響力、故事力、創新力三個面向上的亮眼表現，是深具影響力的永續專案，並透過影像敘事，完整呈現故事力，更是響應了聯合國永續發展目標SDG14海洋保育、SDG17夥伴合作的卓越成效。未來，日月光將持續擴大計畫規模，深化海洋保育技術研發和教育推廣，以實際行動守護海洋！

日月光 生態保育

延伸閱讀

日月光、慧洋 四檔放閃

遠來嬌客最多在台南 2024黑琵保育季開幕

集結關鍵要角！imec車用小晶片計畫 日月光、BMW集團等夥伴力挺加入

半導體封測大廠日月光K28廠今動工 提升先進封裝製程競爭力

相關新聞

台積電美國廠初期良率再傳捷報、超過台灣廠 公司回應了

台積電（2330）美國廠初期良率一直是各界焦點，近期彭博社再報導台積電美國廠初期良率再傳捷報超過台灣廠，對此，台積電25...

大摩：第4季大陸手機RF需求弱+高庫存 兩台廠將遭波及

隨中國大陸第4季中高階Android手機射頻（RF）需求減弱及高庫存影響，造成射頻產業逆風增強。摩根士丹利（大摩）於最新...

歐買尬攜手綠界科技 結盟黑神話悟空代理商

歐買尬數位科技（3687）與子公司綠界科技*（6763）25日宣布與知名遊戲代理商泰坦育樂簽訂戰略合作協議，將在歐買尬旗...

處分股權投資 台積電再賣價值千萬美元Astera Labs持股

台積電（2330）25日再代子公司Growth Fund Limited公告處分Astera Labs, Inc.之普通...

半導體風雲／台積強大監控機制 防得了華為繞道下單嗎

近日傳出華為疑似「繞道下單」給台積電，儘管台積電嚴正否認，但美中科技戰宛若一場高潮迭起的諜戰，美國強力阻擋中國取得先進AI晶片，中國大陸則是想方設法透過多方管道突破。夾在當中的台積電，其實本身完全有能力建立經由台積電生產的晶片追蹤機制，這套機制是否真能完全防堵大陸的繞道下單？

力挺創辦人張忠謀自傳 台積電推員工專屬回饋方案

台積電（2330）力挺創辦人張忠謀自傳，台積電回應外界提問表示，公司創辦人張忠謀博士之自傳下冊即將出版，台積公司同仁可透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。