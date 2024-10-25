新普斥資6億元越南廠自地委建 拚2025下半年投產
PC電池模組廠新普啟動越南建廠計畫，繼今年2月取得土地後，今天代越南子公司SIMPLO TECHNOLOGY（VIETNAM）公告自地委建廠房，包括土建、機電、消防等一系列工程發包，合計金額約新台幣6億元，目標2025年下半年完工投產。
新普總部位在新竹湖口，近年主要生產基地位於中國大陸的常熟和重慶，惟面對美中貿易戰延燒，新普著手布建大陸以外的生產據點，2023年11月公告增資越南子公司1942萬美元（約新台幣6.2億元）後，今年2月公告越南子公司投下2757.97億越南盾，取得越南北江省協和縣土地使用權資產，面積約10.89萬平方米。
新普今天公告在越南自地委建廠房，包括土建、機電、消防等一系列工程發包，合計金額約4815億越盾（約新台幣6億元）。
其中廠房土建工程交由VISICONS公司，合約金額2820億越南盾，機電工程交由聖暉工程公司，合約金額1520億越南盾；另外還有消防合約475億越南盾。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone充電到幾％最好？ 專家教妙招讓電池續航力大增變「自由電量」
📢 LINE免費貼圖8款來了！熊大兔兔超萌爆擊 這款1＋1下載「終身免費」
📢 300坪超大空間！任天堂快閃店開幕直擊 上百種限定商品、最新遊戲免費試玩
📢 iPad mini 7和iPad mini 6差在哪？10大規格比較 沒漲價變高CP值AI平板
📢 iPhone 17 Air規格再曝光！傳採用全新設計變超薄、Plus系列確定淘汰
📢 10月資費優惠／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言