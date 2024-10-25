新普斥資6億元越南廠自地委建 拚2025下半年投產

PC電池模組廠新普啟動越南建廠計畫，繼今年2月取得土地後，今天代越南子公司SIMPLO TECHNOLOGY（VIETNAM）公告自地委建廠房，包括土建、機電、消防等一系列工程發包，合計金額約新台幣6億元，目標2025年下半年完工投產。

新普總部位在新竹湖口，近年主要生產基地位於中國大陸的常熟和重慶，惟面對美中貿易戰延燒，新普著手布建大陸以外的生產據點，2023年11月公告增資越南子公司1942萬美元（約新台幣6.2億元）後，今年2月公告越南子公司投下2757.97億越南盾，取得越南北江省協和縣土地使用權資產，面積約10.89萬平方米。

新普今天公告在越南自地委建廠房，包括土建、機電、消防等一系列工程發包，合計金額約4815億越盾（約新台幣6億元）。

其中廠房土建工程交由VISICONS公司，合約金額2820億越南盾，機電工程交由聖暉工程公司，合約金額1520億越南盾；另外還有消防合約475億越南盾。