友訊代理 A10 Networks 建構人工智慧新藍圖 提供安全的解決方案

友訊科技（2332）宣布，代理品牌A10 Networks（睿科網路科技）提供安全和基於人工智慧的解決方案，利用AI人工智慧保護和管理其基礎設施，從而降低網路安全風險、改善使用者體驗和效能，並簡化IT基礎架構。

友訊觀察，全球數位化推動人工智慧（AI）迅速增長，雖然生成式AI（GenAI）、語言模型和高效能圖形處理單元（GPU）提升了企業效率，但現有AI模型的缺陷也帶來網路風險。據IBM研究，企業每次資料外洩成本已達488萬美元，其中醫療保健、金融服務、工業和科技業成本最高。

友訊表示，A10強化專有的高級核心作業系統（ACOS），全面整合人工智慧堆疊。預計今年稍晚將發布的新版本ACOS將允許A10解決方案能夠與企業的AI推理和GenAI環境進行互動。此外，A10正積極探索深度的AI整合，透過AI推理分流，實現負載平衡、並卸載一些計算密集型任務，從而使AI推理伺服器CPU和GPU能夠提供業界最高的吞吐量和最低的延遲。

友訊指出，A10 Control為一整合性管理平台，提供A10 Thunder ADC與A10 Defend產品的集中管理功能。預計於年底前推出，此平台能讓客戶從既有的A10管理介面無縫遷移A10 Control，簡化操作流程；此外，A10 Control 提供自動化設備升級、彈性授權、監控系統運作並透過單一儀表板實現全流量可視性等多項優勢，讓客戶能更輕鬆地管理複雜的網路環境。

此外，友訊表示，A10除Web應用程式安全、DDoS偵測和緩解以及DDoS威脅情報解決方案外，A10 Defend還包括早期試用階段的人工智慧驅動的機器人防護，該解決方案將幫助企業保護應用程式免受機器人程式威脅，A10 Defend DDoS防護產品組合專為抵禦大規模、多樣化的網路攻擊而設計。

根據Statista預測，2024年全球AI市場將達1,840億美元，2030年增至8,267億美元。友訊認為，許多企業正加速在雲端或本地建立AI基礎設施並推動混合雲戰略，急需部署和管理AI及其安全解決方案。透過A10 Networks這類網路安全服務提供商，取得資訊保護領先技術，將有助建立完備的資安防護和生態系統，使企業獲得安全、易於使用的網路環境。