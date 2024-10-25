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台積電美國廠初期良率再傳捷報、超過台灣廠 公司回應了
台積電（2330）美國廠初期良率一直是各界焦點，近期彭博社再報導台積電美國廠初期良率再傳捷報超過台灣廠，對此，台積電25日回應本報記者提問相關議題，重申先前法說會上的說法。
台積電完整回應如下：
台積公司董事長暨總裁於本月的2024年第3季法人說明會中針對亞利桑那州晶圓廠的分享如下：
「我們的第一座晶圓廠於4月進入採用N4製程技術的工程晶圓生產（engineering wafer production），且成果非常令人滿意，具備非常好的良率。這是台積公司和客戶的重要營運里程碑，展示了台積公司強大的製造能力和執行力。」
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