台積電美國廠初期良率再傳捷報、超過台灣廠 公司回應了

台積電（2330）美國廠初期良率一直是各界焦點，近期彭博社再報導台積電美國廠初期良率再傳捷報超過台灣廠，對此，台積電25日回應本報記者提問相關議題，重申先前法說會上的說法。

台積電完整回應如下：

「我們的第一座晶圓廠於4月進入採用N4製程技術的工程晶圓生產（engineering wafer production），且成果非常令人滿意，具備非常好的良率。這是台積公司和客戶的重要營運里程碑，展示了台積公司強大的製造能力和執行力。」