力挺創辦人張忠謀自傳 台積電推員工專屬回饋方案
台積電（2330）力挺創辦人張忠謀自傳，台積電回應外界提問表示，公司創辦人張忠謀博士之自傳下冊即將出版，台積公司同仁可透過台積專屬回饋方案，即日起至11/8（五），每位同仁可限購一冊（下冊）或一套（含上、下兩冊）。
外界傳出，台積電推出的員工購買方案包含兩種，分別為A方案是員工單購買下冊只要自付250元，僅約原價1/3價格，B方案購買一套優惠價495元，至於差價由公司支付。
張忠謀預訂26日將以自己人身分再次攜手夫人張淑芬出席台積電運動會，屆時將再度成為各界焦點。
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