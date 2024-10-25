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AI應用將落地 這檔基金打包科技國家隊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

AI手機有多夯？根據產業研究機構IDC統計，生成式AI帶動智慧型手機銷售，2024年第3季全球總出貨量預估達3.16億台，年成長4%，創下全球智慧型手機出貨量連續五季成長紀錄，IDC預估到今年底的智慧型手機出貨量仍保持強勁。國泰投信表示，AI藍海深具潛力，目前生成式AI落地終端，市場對AI實際應用的想像逐漸成型，位居產業鏈前端的設備、半導體類股也同樣受惠，有鑑於台灣在AI產業掌握龍頭地位，因此投資台股，就相當於投資未來科技發展。

觀察近期台股走勢，24日台股大盤午盤後走低，以23,192點驚險守住23,000防線，25日開盤台股走勢觸底反彈，在台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股領漲下，最終收盤23,348點，單日上漲155點。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，時序即將進入11月，企業陸續公布財報，今年受惠AI發展帶動，不少大廠有望繳出亮眼成績單，為台股注入更多上漲動能，推測未來三年都是看多；近期台股都在23,000點徘徊，建議投資人應及早入場，因現在的高點可能是未來的低點。

梁恩溢補充，目前市場回歸關注基本面，2025年預期CoWos產能持續開出，有利於相關類股營收成長，投資人可善用主動式基金，由經理人隨市場變化擇優布局，卡位AI市場利多行情，像是國泰台灣高股息基金看好未來AI伺服器出貨表現，持續優化投資組合，建構價值與動能並重的組合；根據9月基金前十大持股，國泰台灣高股息基金配置逾七成的電子股，像是權值三王台積電、聯發科及鴻海（2317），以及網通大廠智邦（2345）、散熱龍頭健策（3653）等科技類股，時刻掌握變化快速的趨勢。

根據投信投顧公會公布9月定期定額受益人數，國泰台灣高股息基金不配息級別A與配息級別B合計共有近14,000人以定期定額申購本基金，顯示基金深受投資人青睞，是作為退休理財規劃、親子育兒理財的優質選擇。

AI 高股息

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