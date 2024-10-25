紅外線熱像技術創新應用 打造市場商機

紅外線熱像技術潛力無窮，有鑑於近年來熱像技術在醫療診斷、環境檢測、無人機、消防，以及車用等領域大放異彩，財團法人光電科技工業協進會(PIDA)於2024台北國際光電大展10月25日舉辦「紅外線熱像技術創新應用與商機研討會」，匯聚來自國內的產業界專家學者，共同探討紅外線熱像技術的最新創新應用，並深入探討其在各個領域中的商業價值與未來發展。

中科院材電所固態元件組組長古建德致詞時表示，中科院與國際接軌，協助廠商開發熱像相關應用，並釋出高階熱像晶片核心技術，該技術可用於室溫紅外熱像關鍵技術應用，如工業熱點檢測、無人化公司工廠運作監控、車用電子低照度行車安全辨識、醫療檢測與醫院安全防護、療養院住民照護、安防與居安監控、學校社區安全監控等產業。歡迎國內廠商與中科院洽談並共同開發熱像技術，以因應未來檢測、安防、車用、醫療，以及軍事等領域的需求。

PIDA執行長程道琳指出，熱像技術在熱像聯盟的廠商努力下，應用領域十分廣泛，接下來隨著AI技術的不斷進步，熱像技術將與AI深度融合，產生更為強大的應用場景，更能提升熱像技術的精度和效能，無疑將為我們的產業帶來更多的機會，也為我們的生活提供更多的保障。

程執行長更提到，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)規定聯邦機動車輛安全標準，2029年9月前小型車輛必須配備行人自動緊急煞車(PAEB)系統，在夜間駕駛員以約時速100公里行駛時避免撞到其他車輛，另在時速60公里行駛時避免撞到行人。這項要求，感測器和攝影機是必要的硬體，核心技術就是熱像感測和光達(LidarDAR)，可預見未來幾年內，我們可以看到紅外線熱像儀被大幅應用在車上，熱像技術的市場會有進一步的發展。

這次紅外線熱像技術創新應用與商機研討會，分享的企業包括菱光科技、義隆電子、佐臻、新思、翌宙科技等，還有學術單位如陽明交通大學，探討主題涵蓋熱影像應用與商機、紅外熱成像系統的性能測試、Edge AI 在影像辨識的應用、系統級影像數位孿生平台、XR數位科技結合熱成像感測，以及AI智慧感測與熱像技術結合發展新趨勢，現場與講者交流熱絡，為紅外線熱像產業發展激發更多合作商機。