金士頓發布全新DDR5 CUDIMM記憶體 助攻Intel 800系列晶片組
全球記憶體模組龍頭金士頓（Kingston）今日宣佈推出全新類別的記憶體 – Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM 記憶體，並獲得英特爾認可，全面支援最新的Intel 800 系列晶片組（原代號：Arrow Lake）；同時，Intel 800 系列晶片組亦為首次運用裝有時脈驅動器CUDIMM（時脈無緩衝雙列直插式記憶體模組）的平台，攜手滿足AI世代下日益增長的高效能運算需求。
金士頓表示，新型CUDIMMs 和 CSODIMMs解決方案是在 DDR5 6400MT/s的規格下，符合JEDEC標準將客戶端時脈驅動器（CKD），直接整合於傳統UDIMM 和 SODIMM 記憶體上，達到緩衝與重新調節處理器時脈訊號的作用，進一步提升訊號完整性。
金士頓進一步指出，Kingston FURY Renegade CUDIMM 記憶體擁有高達8400MT/s 起跳的超頻極速，提供 24GB 單模組和 48GB 雙通道套裝兩種選擇。其整合時脈驅動器的設計可有效緩衝並穩定訊號，大幅提升系統的效能和穩定性，全面提升現有DDR5記憶體的速度，推進下一世代記憶體的應用進入全新領域。此外，因CUDIMM與UDIMM 皆採用相同的 288 針腳設計，通過XMP 和 EXPO 認證的Kingston FURY UDIMM 記憶體同樣相容於支援Intel 800 系列主機板，為消費者提供更廣泛的選擇。消費者可前往主機板的 QVL（合格供應商列表）或Kingston 產品搜尋器查詢特定速度和容量的相容性。
金士頓表示，在AI應用蓬勃發展的時代，記憶體扮演著至關重要的角色。金士頓記憶體和儲存解決方案不斷賦能與驅動AI科技的成長，持續為市場帶來突破性的高效能運算體驗。甫推出的Kingston FURY Renegade 8400MT/s CUDIMM 記憶體迎來全新的時脈升級，並已通過嚴格測試，獲得多家全球主機板領導品牌及Intel XMP認證，確保與搭載Intel Core Ultra處理器（系列2）的 Intel Z890 主機板具備最佳相容性，輕鬆體驗極限超頻效能。Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM記憶體可有效提升高時脈頻率的訊號完整性，為渴望突破系統極限的專業人士、頂級玩家，提供更強大可靠的支援，全面助攻、迎戰AI時代。
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