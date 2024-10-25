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低軌衛星題材再獲關注 法人看好 PCB 廠燿華華通

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

衛星產業發展日趨成熟、衛星發射成本逐年下降、相關設備製造成本降低，使太空產業朝向商業化發展，帶動整體產業鏈興起。隨低軌衛星題材再獲關注，法人看好 PCB 廠燿華（2367）、華通（2313）營運可期。

研究機構 TrendForce 預測2021~2025年全球衛星市場產值將由2,830億美元提升至3,570億美元，年複合成長率（CAGR）達2.6%。隨著 5G 與低軌道衛星的需求及應用不斷擴增，可望為相關地面設備與零組件帶來龐大商機。

低軌衛星 太空 燿華

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