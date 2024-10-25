台灣大客服APP下載近900萬 推分期支付電子票券商城

台灣大哥大宣布，「台灣大客服APP」下載量已累積近900萬次，25日推出業界首創的「分期支付電子票券商城」，整合「先買後付」服務，提供多樣化的電子票券選擇。台灣大用戶可透過APP，輕鬆享受「大哥付你分期」服務，無需信用卡也能分期付款。

搶進雙11購物節，台灣大哥大表示，「大哥付 你分期」祭出高達200萬元mo幣回饋，用戶於momo購物網、486團購等平台消費，都能享有「先買後付」的便利。

台灣大強調，「台灣大客服APP」不僅提供電信服務，更涵蓋金融保險、影視娛樂等多元功能，透過APP可快速繳費、查詢帳單、申辦各種加值服務，一鍵完成智能續約，月活躍用戶數年成長達40%。

台灣大指出， 「分期支付電子票券商城」首波上線，合作店家從日常小確幸涵蓋到法式甜點高級享受。包含，7-11、全家便利商店、日月潭涵碧樓東方餐廳、北投春天酒店、PAUL 法國麵包甜點沙龍、犇鐵板燒等等食衣住行優惠。台灣大用戶只要打開「台灣大客服APP」，點擊「大哥付 你分期」按鈕，就能快速瀏覽各式各樣的電子票券。

台灣大表示，台灣大用戶除可以在「分期支付電子票券商城」使用「大哥付 你分期」；在momo購物網、486團購及台灣大myfone網路門市等平台，均能享受先買後付體驗。歡慶雙11購物節來臨，台灣大於所有合作平台推出「大哥付 你分期」雙11專屬優惠，總計送出200萬元回饋。

台灣大強調，「台灣大客服APP」提供用戶電信服務、金融保險、影視娛樂及電商選品等多元服務，還設有「智能客服小麥」解答用戶的各類問題，月活躍用戶數年成長達40%，下載量已累計近900萬次，成為用戶日常生活的好幫手。用戶透過APP可快速繳款、查詢帳單、申辦Apple One、HBO GO、MyVideo、GeForce NOW等娛樂加值服務外，還可透過APP 1分鐘快速完成智能續約，另可透過「大哥保 你放心」、與富邦產險合作的創新型保險，申辦旅平險與不便險等投保服務。據數據顯示，用戶使用查帳單及繳費等最貼近日常生活的服務，比例高達6成，貼心服務深獲消費者喜愛。