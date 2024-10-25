京元電拚2050年累計節電2.5億度 100%使用綠電

半導體晶圓測試廠京元電積極布局節電，力拚從2020年至2050年，累計節電目標2.5億度。京元電也規劃再生能源3大策略，目標2050年再生能源使用量占總用電量比重，要達到100%。

京元電積極深化節電措施，在永續報告書中，京元電指出，從2020年至2023年，累計已節電4842萬度，規劃到2030年，累計節電7500萬度，到2050年，累計節電2.5億度。

京元電持續推動節能專案，根據資料，到2023年底止，京元電包括台灣新竹、竹南、銅鑼3個廠，以及中國大陸京隆和震坤等2個廠區，均涵蓋ISO 50001能源管理系統。京元電以2020年為基準年，內部訂定達成每年節能1%的目標。

在再生能源布局，京元電規劃轉供、綠電憑證交易、以及開發再生能源3大策略，其中新廠設計規劃階段納入再生能源評估項目，積極布局現有綠電交易市場，與再生能源廠商建立合約確保綠電供應穩定，也評估與再生能源廠商合作開發或投資再生能源案場。

京元電設定目標，包括2025年再生能源使用量占總用電量比重10%、2030年占比升至20%、2050年達到100%。

京元電說明，今年已購買約占總用電量2.5%的再生能源，持續擴大再生能源使用，提高再生能源使用占比；各廠區及新建廠區屋頂裝設太陽能發電系統；導入高效節能設備，強化單位能源使用效率；建置再生能源憑證E化管理系統，有效分配管理憑證。

京元電8月中旬與太陽能廠雲豹能源子公司天能綠電，簽署綠電購售協議，天能綠電預計2027年起，轉供京元電竹南分公司、銅鑼分公司電力需求，提高京元電再生能源使用率，規劃為期超過15年，總供應京元電逾13億度綠電。