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realme攜AI夥伴高通及Google 預告全能旗艦GT 7 Pro即將亮相

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

realme25日舉行AI策略發布會，與AI戰略夥伴高通Google攜手預告即將推出全能旗艦GT 7 Pro。GT 7 Pro不僅搭載高通驍龍8 Elite處理器，還融合Google的前沿AI創新技術，並配備全新的UI 6.0系統，為用戶帶來更強大且直觀的互動體驗。

realme指出，此次與高通、Google的戰略合作在推動創新、提升用戶體驗，以及進一步強化手機端AI技術的實現上發揮了至關重要的作用。高通技術公司高級副總裁兼手機業務總經理Chris Patrick表示，有了高通驍龍8 Elite賦能，GT 7 Pro將成為AI領域的黑馬。這款處理器的整合賦予realme旗艦手機強大的AI性能，確保其性能更加流暢且反應靈敏。此外，與Google的合作使realme能夠充分利用先進的雲端AI技術，進一步增強其旗艦機型的功能表現。

Google雲架構師團隊負責人Felix Zhao表示，很榮幸能成為realme AI發展旅程中的合作夥伴，並期待攜手帶來更多創新。預告隨著雙方合作不斷深化，將推出更多令人驚豔的AI功能。

realme表示，全新的NEXT AI實驗室引領AI技術發展，專注於AI工作效率、AI影像處理及AI遊戲體驗三大領域。NEXT AI的核心在於激發大膽思維、挑戰既有常規，並推動整個AI產業的創新。realme已踏出這趟旅程的第一步，並將持續擔任AI普及者的角色，讓更多用戶能夠體驗AI的力量。隨著NEXT AI技術的持續演進，realme承諾將帶來更多令人興奮的突破，推動AI技術進入新紀元。現今最受期待的產品莫過於即將推出的全能旗艦GT 7 Pro，該機型搭載高通驍龍8 Elite處理器，將以強大的AI性能開啟全新體驗，引領未來科技潮流。

GT 7 Pro將搭載全新的NEXT AI，將效能、影像處理和遊戲方面的AI性能提升到新的高度，徹底改變用戶體驗。其中，「AI簡筆畫」能將用戶簡單的手繪或照片轉化為細膩的圖片，激發創意，提升工作效率。「AI去運動模糊」和「AI超高解析度」技術則確保每張照片無論是動態還是靜態，都清晰無比。此外，「AI遊戲超高畫素」可將遊戲畫面提升至1.5K分辨率，讓手遊玩家享受更具沉浸感與高響應度的遊戲體驗。與此同時，GT 7 Pro將搭載最新的realme UI 6.0，提供用戶更強大且直觀的互動操作體驗。

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