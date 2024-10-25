成熟製程 大陸晶圓代工廠成增量主力

中國大陸晶圓代工廠積極衝成熟製程追趕，加上大陸內需支持，促使政治正確的中芯最近股價漲翻天。根據集邦科技（TrendForce）昨（24）日出具最新調查指出，預估2025年中國大陸晶圓代工廠將成為成熟製程增量主力。

集邦科技指出，隨著中國大陸的新產能釋出，預估至2025年底，相關晶圓代工廠成熟製程產能在前十大業者的占比將突破25%，以28/22奈米新增產能最多。而中國大陸晶圓代工業者 specialty process製程技術發展以HV平台製程推進最快，2024年已量產28奈米。

在價格方面，該機構分析，中國大陸晶圓代工業者部分，基於當地國產化趨勢持續發展情境，考量上游客戶為確保大陸在地產能需求，使代工原廠對價格態度較為強硬，預期將部分抵銷成熟製程價格下跌壓力，有望維持2024年下半年補漲後的價格，形成供需雙方的價格僵局。

中芯國際預計地緣政治緊張局勢將推動當地本土化需求，預計價格趨勢向上。