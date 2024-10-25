搭載M4自研處理器 蘋果新筆電明年春季出貨

蘋果搭載最新M4自研處理器的13吋與15吋Macbook Air筆電將要開始生產，預估明年春季出貨，可望為M4獨家代工廠台積電（2330），筆電組裝夥伴鴻海與廣達等，增添明年第1季淡季業績成長力道。

蘋果筆電協力廠均不評論單一產品與客戶。外電報導指出，蘋果正在採取罕見步驟，將其Mac電腦全部升級到M4晶片，該款晶片不僅在效能有所提升，而且更能處理更多AI工作。

同時，蘋果下周還將推出的新款MacBook Pro、Mac mini 和iMac也在升級名單內，蘋果已邀請媒體和內容創作者，於10月30日在洛杉磯參加體驗活動。

知情人士透露，M4版本的MacBook Air將於12月推出軟體更新，因此，新款電腦可能會在明年1月至3月期間上市。

供應鏈方面，廣達9月筆電出貨量月增13.95%，第3季筆電出貨量達到1,260萬台，季增7.7%。廣達預期，今年筆電出貨量將會小幅下滑個位數百分比。

法人看好，隨著MacBook Air系列晶片規格升級到M4，全力追趕AI浪潮，可望進一步刺激需求升溫，催動果粉換機潮。