蘋果AI功能下周上線 拚逆轉勝
蘋果iPhone 16系列銷量雜音四起之際，蘋果近期對外證實支援AI功能（Apple Intelligence）的iOS 18.1版本將在下周正式上線。市場期待AI功能導入後，能緩解新機銷售不振的態勢，進而在年底歐美耶誕旺季逆轉勝。
蘋果證實將在下周發表支援iPhone的AI功能之際，三星昨（24）日也宣布旗下Galaxy AI將在本月底開始支援繁體中文版本，領先蘋果支援中文語系的AI功能。
據悉，用戶屆時只需在設定中下載語言套件後，即可使用三星繁體中文版AI功能，功能包括翻譯助理、通話即時翻譯、訊息即時翻譯、撰寫社群媒體文案、語音轉文字智慧助理、網頁摘要智慧助理、智慧回覆建議等七大功能。
蘋果方面，近期也向開發者與公開測試人員釋出iOS 18.1 RC版本，此為具備AI功能的預覽版，意味著正式版即將上線。從目前預覽版的反饋來看，iOS 18.1的AI功能僅支援iPhone 15 Pro／Pro Max以及iPhone 16全系列機種。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone充電到幾％最好？ 專家教妙招讓電池續航力大增變「自由電量」
📢 LINE免費貼圖8款來了！熊大兔兔超萌爆擊 這款1＋1下載「終身免費」
📢 300坪超大空間！任天堂快閃店開幕直擊 上百種限定商品、最新遊戲免費試玩
📢 iPad mini 7和iPad mini 6差在哪？10大規格比較 沒漲價變高CP值AI平板
📢 iPhone 17 Air規格再曝光！傳採用全新設計變超薄、Plus系列確定淘汰
📢 10月資費優惠／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言