蘋果AI功能下周上線 拚逆轉勝

蘋果iPhone 16系列銷量雜音四起之際，蘋果近期對外證實支援AI功能（Apple Intelligence）的iOS 18.1版本將在下周正式上線。市場期待AI功能導入後，能緩解新機銷售不振的態勢，進而在年底歐美耶誕旺季逆轉勝。

蘋果證實將在下周發表支援iPhone的AI功能之際，三星昨（24）日也宣布旗下Galaxy AI將在本月底開始支援繁體中文版本，領先蘋果支援中文語系的AI功能。

據悉，用戶屆時只需在設定中下載語言套件後，即可使用三星繁體中文版AI功能，功能包括翻譯助理、通話即時翻譯、訊息即時翻譯、撰寫社群媒體文案、語音轉文字智慧助理、網頁摘要智慧助理、智慧回覆建議等七大功能。

蘋果方面，近期也向開發者與公開測試人員釋出iOS 18.1 RC版本，此為具備AI功能的預覽版，意味著正式版即將上線。從目前預覽版的反饋來看，iOS 18.1的AI功能僅支援iPhone 15 Pro／Pro Max以及iPhone 16全系列機種。