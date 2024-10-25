鴻海砸10億 擴大印度製造
鴻海（2317）昨（24）日代印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公告取得機器設備，交易金額為3,180.45萬美元（約新台幣10.22億元），交易對象為APPLE OPERATIONS LIMITED。
外界推測，鴻海上述投資，主要是為了擴大iPhone 16系列印度生產與製造能量，降低地緣政治風險。
鴻海持續擴大布局印度，今年2月也曾公告印度子公司投資120億盧比（約新台幣44.15億元），以自地委建廠房，投資目的為營運需求。外界推測，可能是鴻海在印度當地為了生產最新的iPhone 16系列產能所需。
鴻海今年首度在印度生產iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max等高階機種。去年蘋果發表iPhone 15系列時，就首度在印度製造最新的iPhone 15，但當時只有iPhone 15與iPhone 15 Plus等入門機種在印度組裝。
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