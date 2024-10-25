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特斯拉衝刺AI… 將增購數萬組伺服器 緯創大贏家

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
特斯拉執行長馬斯克。 路透
特斯拉執行長馬斯克。 路透

特斯拉23日公布上季財報與營運展望優於華爾街預期之餘，執行長馬斯克並宣布要全力衝刺AI量能，以訓練自駕車系統，旗下德州超級工廠安裝2.9萬組輝達（NVIDIA）H100晶片的AI伺服器還不夠，將擴大建置力道，預計10月底前增量逾七成，屆時總量將達5萬組，用於訓練自駕車「大腦」。

業界預期，特斯拉砸重金加大AI投資，投入大量運算資源，將進一步催動AI伺服器建置潮，特斯拉主力AI伺服器供應商戴爾接單暢旺，台廠中，緯創（3231）為戴爾AI伺服器主機板最大協力廠，成為特斯拉衝刺AI布局的大贏家。

緯創總經理林建勳日前透露，AI伺服器供不應求的情況至少會持續到明年底，明年供貨狀況也一定比今年好，不僅是雲端服務供應商（CSP）客戶，來自企業客戶端的需求也同步強勁。

緯創第4季受惠AI伺服器客戶動能續強，出貨量維持雙位數成長，全年相關營收也將大增三位數百分比。法人看好，緯創第4季輝達GB200運算板將開始量產，AI伺服器貢獻進一步加溫，可望帶動單季營收登2024年最高峰。馬斯克表示，特斯拉已在德州製造廠安裝輝達H100晶片，用於訓練支撐其全自動輔助駕駛（FSD）的AI系統。

馬斯克先前曾透露，今年特斯拉預計投入的100億美元AI相關資本支出中，約半數用於內部，主要是自家設計的AI推論電腦、旗下所有車輛的感測器，及自家超級電腦「Dojo」，為了打造這些AI超級電腦，特斯拉約三分之二的成本都花在採購輝達晶片上。

馬斯克說，跟推論算力相比，特斯拉的訓練算力其實是小巫見大巫，因為推論算力會隨著車隊擴大而呈現線性成長，當特斯拉車隊達到1億輛，車內AI硬體的峰值功耗將接近100GW（10億瓦），相較之下，目前訓練功耗仍不到5GW，且這僅占特斯拉AI總算力的5%左右。

特斯拉FSD系統先前多次傳出將在中國大陸落地，但一直都處於「只聞樓梯響」的階段。不過，特斯拉先前在社群媒體X平台上發文指出，預計2025年第1季就會在中國大陸和歐洲推出全FSD系統。

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