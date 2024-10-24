鐳洋科技旗下上海鐳咏電子科技 首度參展IME2024、搶攻國際市場
鐳洋科技（6980）旗下上海鐳咏電子科技，於10月23日至10月25日首次參加第17屆中國微波及天線技術會（IME2024），鐳洋創辦人暨董事長王奕翔表示，此次參展具有重大意義，不僅是鐳洋進一步開拓全球市場的重要機會，也是提升國際影響力的契機。
IME2024是中國大陸規模最大、最具影響力的技術展覽會，吸引了來自全球的頂尖企業及業界專家。
王奕翔指出，隨著全球射頻測試市場的快速增長，規模將從2023年的33.8億美元成長到2024年的37.4億美元，預見未來幾年將出現更多商機，應用場景也將涵蓋物聯網（IoT）、智慧城市、健康醫療設備等多個領域。此一增長意味著新技術的迅速發展將推動整個產業的進步，為了迎接挑戰，已擁有全方位一站式服務的鐳洋將持續加大研發投入，積極尋求創新方案，以滿足全球客戶的需求，並在激烈的市場競爭中脫穎而出。
王奕翔進一步說明，這次將鐳洋自研的RF Switch Box和RF Up Down Converter （UDC）作為展出重點，此外也包括RF射頻元件、散熱模塊、共振腔等，這些產品代表著鐳洋能夠滿足當前市場對高品質與高效能的需求，並可以廣泛應用於地面基站、衛星通訊等領域。
王奕翔強調，參展有助於鐳洋與國內外合作夥伴的技術交流，期望透過此次展會，為全球市場版圖的拓展注入更多動力，實現公司業務的長期增長將繼續以市場需求為導向，加強研發與生產能力，並在物聯網（IoT）、衛星通訊等多個應用領域實現技術突破，為客戶提供全面、先進的解決方案。
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