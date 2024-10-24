遠傳小金雞博弘年底前上櫃 持續擴大投入AI應用

遠傳（4904）小金雞博弘（6997）獲櫃買中心通過上櫃申請，預計年底正式掛牌交易。博弘總經理何冠生表示，隨著市場對雲端計算與AI需求不斷成長，博弘將持續加大自有服務研發，及投入AI技術應用。

博弘成立於2006年，主要提供公有雲平台的經銷、7x24的維運託管、雲端解決方案、專業技術及相關雲端技術整合等服務。

遠傳電信總經理暨博弘董事長井琪表示，博弘2019年成為遠傳的子公司，一方面為「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）挹注雲端能量，同時攝取遠傳數位轉型、深耕智慧資通訊的經驗，拓展事業新篇章。

井琪指出，博弘這幾年在香港、東南亞等地區耕耘有成，將持續以深厚的技術力與產業經驗，積極布局亞太市場。

博弘深耕雲端產業多年，是AWS核心級諮詢合作夥伴，也在台灣早期即取得AWS原廠Managed Service Provider（MSP）託管服務認證，更進一步取得MSSP（Managed Security Services Provider）認證，旗下全資子公司宏庭科技，亦是Google Cloud最高等級合作夥伴，以及阿里雲、微軟Azure金級合作夥伴。

博弘在應用研發上也積極進軍快速增長的AI市場，持續依產業及客戶需求，研發數據應用中台、智慧資料庫分析應用外，並推出自主研發的AI產品AICOM，為企業解決雲端管理三大挑戰，「雲端資源分析管理」、「雲帳務整合」以及「用戶權限分群」。

博弘技術團隊自主研發的AICOM雲端管理平台已獲AWS Qualified Software 認證，並通過AWS Foundational Technical Review （FTR）審查，取得AWS Qualified Software徽章，正式在AWS Marketplace上架，觸及全球33個AWS區域與數百萬AWS Marketplace用戶。

展望未來，博弘表示，將繼續加強技術創新和市場拓展，以成為全球領先的雲端服務供應商為目標，並進一步擴大於國際市場的影響力，持續提升服務品質和技術研發能力，協助客戶創造更大的市場價值。