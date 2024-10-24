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默克於南韓安城打造旋塗式介電材料（SOD）應用中心啟用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
默克位於南韓安城旋塗式介電材料（SOD）應用中心正式落成啟用。圖／默克提供
默克位於南韓安城旋塗式介電材料（SOD）應用中心正式落成啟用。圖／默克提供

半導體材料大廠默克集團在南韓安城打造最先進的旋塗式介電材料（SOD）應用實驗室今日正式揭幕落成啟用，將加速開發用於先進記憶體和邏輯晶片的SOD材料。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼（Kai Beckmann）今日在剪綵儀式致詞表示：「今日的開幕代表著我們在推動半導體產業創新之路，又向前邁進了重要的一步，這座實驗室所帶來的技術突破，將有助於塑造半導體的未來，使我們能夠滿足數位化時代快速變化的需求。」

默克指出，身為半導體產業中提供最廣泛材料解決方案的公司，默克在薄膜技術領域結合了原子層沉積（ALD）、化學氣相沉積（Chemical Vapor Deposition, CVD）和旋塗式介電材料（SOD）的專業知識，賦予默克在產業生態系統中的獨特優勢。這些材料對於下一代DRAM和NAND Flash設備、高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory, HBM）在人工智慧應用中的發展，以及先進邏輯晶片的研發至關重要。

默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁冉紓睿（Dr. Surésh Rajaraman）表示，「在默克，創新始終是我們的核心工作理念。這個新實驗室將作為開發尖端材料解決方案的樞紐，並使我們能更快地回應亞洲客戶群的多元需求，大幅提高靈活度和縮短交付時間，從而提升客戶的創新效率。此外，該中心也將推動高純度SOD材料在亞太地區的開發與穩定供應。」

位於南韓的SOD應用中心具備先進的技術能力，用以測量和分析塗佈在二氧化矽（SiO2）薄膜上的SOD材料。該中心作為默克全球研發網絡中重要的一環，將匯集來自世界各地不同技術領域專家的支持，帶來豐富的知識與經驗。

默克南韓安城廠。圖／默克提供
默克南韓安城廠。圖／默克提供

人工智慧 半導體 南韓 記憶體 默克

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