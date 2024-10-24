快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

競國實業大量解僱10月30日首批22人 新北市府媒合就業

中央社／ 新北24日電

電子大廠競國實業提出大量解僱計畫，月底將首批裁員22人。新北勞工局今天表示，23日入廠輔導說明，要求資方關懷中高齡員工，也協助失業給付認定，媒合職訓與再就業。

電子大廠競國實業10月8日向新北市政府提大量解僱計畫，將分批解僱250名本國勞工、103名外籍移工。預計10月31日起停止接單，12月25日停止生產。訂單轉移至大陸子公司生產，並將依勞基法資遣員工。

依據競國所提計畫書解僱期程，250名本國勞工是從10月30日起先解僱22人，至明年1月22日分批解僱。

新北市勞工局專門委員兼勞資關係科科長盧志銘今天接受電訪表示，就業服務處、外勞服務科、勞資關係科23日入廠舉辦大量解僱案輔導。

盧志銘說，競國已於17日與員工啟動自治協商並初步達成共識，勞工局也輔導雇主針對工資給付、資遣費計算、特別休假折算工資及謀職假，應遵循勞動法令。

他說，這次許多都是任職20年至30年的資深中高齡員工被解僱，他請競國實業董事長曹月霞儘可能關懷與協助。輔導時，大家並未申訴勞動權益或爭議。

盧志銘說，23日就業服務處板橋站、樹林站共派出3名督導入廠，針對本國勞工失業給付認定與申請流程，安排2場次說明會，約近200名勞工參與，也詢問就業媒合及職業訓練議題。

勞工局說，就業服務處將先建立受影響勞工名冊，加速並簡化未來失業給付申請流程。另外，指派雙語諮詢人員與外籍移工代表說明工資給付、資遣費及轉換雇主等移工勞動權益。

勞工局 失業 失業給付 資遣費

延伸閱讀

民進黨：總預算卡關影響新北建設 藍委不顧民生

新北身障就業成果展 情緒障礙者考驗就輔員耐心與功力

停課誰說了算？新北教育局：特殊情況下授權校長是全國一致規定

曾獲「警光獎」最高殊榮！新北刑大偵查員涉情資交換遭搜索

相關新聞

特斯拉衝刺AI… 將增購數萬組伺服器 緯創大贏家

特斯拉23日公布上季財報與營運展望優於華爾街預期之餘，執行長馬斯克並宣布要全力衝刺AI量能，以訓練自駕車系統，旗下德州超...

成熟製程明年價格壓力大 聯電、世界先進積極備戰

研究機構預測，2025年成熟製程價格壓力仍大，加上產能估計年增6%，相關成熟製程主力廠商包含聯電、世界先進、力積電皆積極...

成熟製程 大陸晶圓代工廠成增量主力

中國大陸晶圓代工廠積極衝成熟製程追趕，加上大陸內需支持，促使政治正確的中芯最近股價漲翻天。根據集邦科技（TrendFor...

SEMI：矽晶圓復甦可期

國際半導體產業協會（SEMI）表示，今年半導體矽晶圓出貨量預料將維持疲軟態勢，明年隨隨著需求復甦，出貨量可望回升約10%...

蘋果AI功能下周上線 拚逆轉勝

蘋果iPhone 16系列銷量雜音四起之際，蘋果近期對外證實支援AI功能（Apple Intelligence）的iOS...

搭載M4自研處理器 蘋果新筆電明年春季出貨

蘋果搭載最新M4自研處理器的13吋與15吋Macbook Air筆電將要開始生產，預估明年春季出貨，可望為M4獨家代工廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。