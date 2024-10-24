競國實業大量解僱10月30日首批22人 新北市府媒合就業
電子大廠競國實業提出大量解僱計畫，月底將首批裁員22人。新北勞工局今天表示，23日入廠輔導說明，要求資方關懷中高齡員工，也協助失業給付認定，媒合職訓與再就業。
電子大廠競國實業10月8日向新北市政府提大量解僱計畫，將分批解僱250名本國勞工、103名外籍移工。預計10月31日起停止接單，12月25日停止生產。訂單轉移至大陸子公司生產，並將依勞基法資遣員工。
依據競國所提計畫書解僱期程，250名本國勞工是從10月30日起先解僱22人，至明年1月22日分批解僱。
新北市勞工局專門委員兼勞資關係科科長盧志銘今天接受電訪表示，就業服務處、外勞服務科、勞資關係科23日入廠舉辦大量解僱案輔導。
盧志銘說，競國已於17日與員工啟動自治協商並初步達成共識，勞工局也輔導雇主針對工資給付、資遣費計算、特別休假折算工資及謀職假，應遵循勞動法令。
他說，這次許多都是任職20年至30年的資深中高齡員工被解僱，他請競國實業董事長曹月霞儘可能關懷與協助。輔導時，大家並未申訴勞動權益或爭議。
盧志銘說，23日就業服務處板橋站、樹林站共派出3名督導入廠，針對本國勞工失業給付認定與申請流程，安排2場次說明會，約近200名勞工參與，也詢問就業媒合及職業訓練議題。
勞工局說，就業服務處將先建立受影響勞工名冊，加速並簡化未來失業給付申請流程。另外，指派雙語諮詢人員與外籍移工代表說明工資給付、資遣費及轉換雇主等移工勞動權益。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone充電到幾％最好？ 專家教妙招讓電池續航力大增變「自由電量」
📢 LINE免費貼圖8款來了！熊大兔兔超萌爆擊 這款1＋1下載「終身免費」
📢 300坪超大空間！任天堂快閃店開幕直擊 上百種限定商品、最新遊戲免費試玩
📢 iPad mini 7和iPad mini 6差在哪？10大規格比較 沒漲價變高CP值AI平板
📢 iPhone 17 Air規格再曝光！傳採用全新設計變超薄、Plus系列確定淘汰
📢 10月資費優惠／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言