提升主權AI的安全與效率 輝達高峰會上宣布攜手F5
為提升主權雲端環境裡AI的運作效率及安全性，輝達（NVIDIA）今日在印度孟買舉行的 NVIDIA AI 高峰會上宣布，與 F5 將 NVIDIA BlueField-3 DPU 與 F5 BIG-IP Next for Kubernetes 整合，以提供應用程式交付服務及提高安全性。
NVIDIA表示，這項合作適合有嚴格資料治理、隱私或法遵要求的產業，且能滿足對具擴充性AI基礎設施不斷成長的需求。
F5 服務供應商部門副總裁暨總經理 Ahmed Guetari 表示，正在與 NVIDIA 合作讓各產業能夠以更快部署具擴充性且安全的AI解決方案，並提供更好的效能，同時確保資料受到保護。
雙方合作的目的在於協助政府與產業管理機敏資料，同時加快交付AI應用。根據IDC的預測，主權雲端產業的市值到2027年時將達到2500億美元。同時，ABI Research 預測到2027年時，基礎模型的市場規模將達到300億美元。
主權雲是為了滿足嚴格的資料隱私和本地化要求而建立的。它們對於電信和金融服務等處理機敏資料的產業以及政府機構十分重要。
部署在NVIDIA BlueField-3 DPU上的 F5 BIG-IP Next for Kubernetes 可提供安全且合規的AI網路基礎設施，讓各產業能夠在不影響資料隱私的情況下採用先進的AI功能。
NVIDIA與F5的整合解決方案有望提升安全性與效率，這對於轉換採用雲端原生基礎設施的產業而言十分重要。有了這些創新技術，受到嚴格監管的產業可以安全且有信心地擴大AI應用的規模，又能符合資料保護的最高標準。
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