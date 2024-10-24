臻鼎ESG獲標普全球肯定 奪PCB產業冠軍

臻鼎-KY（4958）表示，長期致力於企業 ESG 永續發展，於國際永續評比機構標普全球（S&P Global）2024 年企業永續發展評比取得總分 76 分的佳績，表現優於全球電子設備與零組件（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components）同業中 98%之企業，更為 PCB 產業的第一名，在環境、治理及社會各面向皆獲得肯定。

此次標普全球的企業永續發展評比中，臻鼎在「氣候策略」、「供應鏈管理」、及「產品責任」皆取得優異成績。在氣候行動方面，臻鼎在 2023 年透過製程節能減碳、自建太陽能以及外購綠電，減碳 60 萬公噸。在供應鏈管理方面，為提升供應鏈的綠色績效，臻鼎選定綠色供應鏈合作廠商並召開綠色供應鏈研討會，啟動供應鏈環保項目。

臻鼎強調，也積極與供應商及客戶合作，推動回收金屬的使用，並開發創新綠色產品以及低碳解決方案。

臻鼎強調，定期進行人權風險辨識、執行人權盡職調查、訂定減緩補救措施、進行內部評估及外部稽核，以保障並維護員工人權；此外，臻鼎也致力於打造多元共融的工作環境，重視性別平等、人權保障與人才發展，在人權方面獲得超過 90 分的高分。

標普全球（S&P Global）的企業永續發展評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）涵蓋全球超過 13,000 家企業，旨在評估企業在環境、社會及治理（ESG）方面的表現。CSA 協助企業識別其對環境和社會的影響，提升透明度與責任感。優異的表現能吸引投資者，增強市場競爭力。隨著永續發展日益重要，CSA 已成為推動企業實現永續發展的關鍵指標。作為一家永續發展的企業，臻鼎將持續致力於環境、社會及公司治理的全面推動。