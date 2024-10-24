輝達宣布多家印度雲端服務業 採用輝達加速技術布建AI基礎設施

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）在其NVIDIA印度AI高峰會中宣布，印度的領先雲端基礎設施供應商及伺服器製造商包括Yotta Data Services、塔塔通訊、E2E Networks與Netweb等公司，正提升採用加速技術的資料中心處理能力。到今年底，這些業者在印度部署 NVIDIA GPU 的數量將比18個月前提高近十倍。

輝達表示，印度國內將使用上萬個NVIDIA Hopper GPU來建置人工智慧（AI）工廠，也就是生產AI的大型資料中心，以支援當地的大型企業、新創公司與研究中心在雲端與本地端執行AI工作負載。這將累積提供近180 exaflops 的運算能力，推動醫療保健、金融服務與數位內容創作等領域的創新。

正在孟買舉行、即將於25日落幕的NVIDIA AI高峰會活動中宣布，這項加速運算技術的建置將由資料中心供應商 Yotta Data Services、全球數位生態系業者塔塔通訊（Tata Communications）、雲端服務供應商 E2E Networks，以及原始設備製造商Netweb領銜合作。

這樣的系統可以讓開發人員利用印度國內資料中心的強大資源，助力推動新一波的大型語言模型、複雜的科學可視化和工業數位孿生等領域的發展，帶領印度走向AI加速創新的尖端。

Yotta Data Services 正透過其Shakti Cloud 平台，為印度企業、政府部門和研究人員提供受管理的雲端服務，以促進各界採用生成式AI及推行AI教育。

輝達表示，透過NVIDIA AI Enterprise，Yotta的客戶可以在平台上使用協助取得最佳AI推論結果的微服務集合 NVIDIA NIM與適用於生成式 AI 應用程式、量身打造的參考架構 NVIDIA NIM Agent Blueprints。這讓他們能夠快速採用最佳化的先進 AI 應用，包括生物分子生成、建立虛擬化身和語言生成。

Yotta 的客戶包括建立支援印度主要語言 AI 模型的 Sarvam AI、開發 AI 支援藥物探索生命科學平台的 Innoplexus，以及為企業客戶建立語言模型的 Zoho Corporation。

此外，塔塔通訊正在啟動NVIDIA Hopper 架構 GPU 的大規模部署，以支援其公有雲基礎架構與各項 AI 應用。塔塔通訊也計劃明年擴大產品範圍，將 NVIDIA Blackwell GPU 納入其中。