快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

輝達宣布多家印度雲端服務業 採用輝達加速技術布建AI基礎設施

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
IT產業大型顧問公司與NVIDIA合作，將印度轉型為AI時代的第一線服務單位。圖／NVIDIA提供
IT產業大型顧問公司與NVIDIA合作，將印度轉型為AI時代的第一線服務單位。圖／NVIDIA提供

全球AI晶片龍頭輝達NVIDIA）在其NVIDIA印度AI高峰會中宣布，印度的領先雲端基礎設施供應商及伺服器製造商包括Yotta Data Services、塔塔通訊、E2E Networks與Netweb等公司，正提升採用加速技術的資料中心處理能力。到今年底，這些業者在印度部署 NVIDIA GPU 的數量將比18個月前提高近十倍。

輝達表示，印度國內將使用上萬個NVIDIA Hopper GPU來建置人工智慧（AI）工廠，也就是生產AI的大型資料中心，以支援當地的大型企業、新創公司與研究中心在雲端與本地端執行AI工作負載。這將累積提供近180 exaflops 的運算能力，推動醫療保健、金融服務與數位內容創作等領域的創新。

正在孟買舉行、即將於25日落幕的NVIDIA AI高峰會活動中宣布，這項加速運算技術的建置將由資料中心供應商 Yotta Data Services、全球數位生態系業者塔塔通訊（Tata Communications）、雲端服務供應商 E2E Networks，以及原始設備製造商Netweb領銜合作。

這樣的系統可以讓開發人員利用印度國內資料中心的強大資源，助力推動新一波的大型語言模型、複雜的科學可視化和工業數位孿生等領域的發展，帶領印度走向AI加速創新的尖端。

Yotta Data Services 正透過其Shakti Cloud 平台，為印度企業、政府部門和研究人員提供受管理的雲端服務，以促進各界採用生成式AI及推行AI教育。

輝達表示，透過NVIDIA AI Enterprise，Yotta的客戶可以在平台上使用協助取得最佳AI推論結果的微服務集合 NVIDIA NIM與適用於生成式 AI 應用程式、量身打造的參考架構 NVIDIA NIM Agent Blueprints。這讓他們能夠快速採用最佳化的先進 AI 應用，包括生物分子生成、建立虛擬化身和語言生成。

Yotta 的客戶包括建立支援印度主要語言 AI 模型的 Sarvam AI、開發 AI 支援藥物探索生命科學平台的 Innoplexus，以及為企業客戶建立語言模型的 Zoho Corporation。

此外，塔塔通訊正在啟動NVIDIA Hopper 架構 GPU 的大規模部署，以支援其公有雲基礎架構與各項 AI 應用。塔塔通訊也計劃明年擴大產品範圍，將 NVIDIA Blackwell GPU 納入其中。

AI GPU NVIDIA 印度 輝達 雲端服務

延伸閱讀

印度一家人陸續患病…僱主裝監視器 竟逮到女傭用麵粉「加料」混尿液

半導體景氣矛盾大對決

台積電澄清未遭美商務部調查 股價開高但午盤回探平盤

力積電不出錢、只出人跟技術 Fab IP技轉6國看3條件

相關新聞

特斯拉衝刺AI… 將增購數萬組伺服器 緯創大贏家

特斯拉23日公布上季財報與營運展望優於華爾街預期之餘，執行長馬斯克並宣布要全力衝刺AI量能，以訓練自駕車系統，旗下德州超...

成熟製程明年價格壓力大 聯電、世界先進積極備戰

研究機構預測，2025年成熟製程價格壓力仍大，加上產能估計年增6%，相關成熟製程主力廠商包含聯電、世界先進、力積電皆積極...

成熟製程 大陸晶圓代工廠成增量主力

中國大陸晶圓代工廠積極衝成熟製程追趕，加上大陸內需支持，促使政治正確的中芯最近股價漲翻天。根據集邦科技（TrendFor...

SEMI：矽晶圓復甦可期

國際半導體產業協會（SEMI）表示，今年半導體矽晶圓出貨量預料將維持疲軟態勢，明年隨隨著需求復甦，出貨量可望回升約10%...

蘋果AI功能下周上線 拚逆轉勝

蘋果iPhone 16系列銷量雜音四起之際，蘋果近期對外證實支援AI功能（Apple Intelligence）的iOS...

搭載M4自研處理器 蘋果新筆電明年春季出貨

蘋果搭載最新M4自研處理器的13吋與15吋Macbook Air筆電將要開始生產，預估明年春季出貨，可望為M4獨家代工廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。