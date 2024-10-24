2024通訊大賽獲獎名單出爐 AI創新應用爆發

由工研院主辦的第23屆「Mobileheroes 2024通訊大賽」，國際賽獲獎名單23日揭曉，來自國內外的優勝團隊分別展現5G通訊結合AI人工智慧技術在通訊網路管理、AR/MR及智慧能源等應用，所有入圍決賽的團隊也在現場設置攤位同步展出各種新穎的資通訊解決方案，為產業轉型升級提供源源不絕的創新能量。

2024通訊大賽以「5G結合AI與ESG」為競賽主題，鼓勵參賽者開發更多具實用性、跨領域的解決方案，國際賽吸引來自臺灣、美國、加拿大、葡萄牙、義大利、德國、波蘭、奈及利亞、新加坡、印度、紐西蘭等超過20個國家代表團隊報名參與，並獲得桃園國際機場公司、中華電信（2412）、遠傳電信、台灣大哥大、高通、G REIGNS（宏達電）、華電聯網、和碩聯合科技、優達科技等10家企業贊助，競賽總獎金超過200萬元。

國際賽決賽最後由臺、美跨國公司Ataya代表隊獲得冠軍，該團隊的作品「CHORUS AP」打造便攜式、即插即用的系統裝置，在戶內外及各種場合皆可快速部署，提供中小企業5G專網的簡單解決方案。

榮獲亞軍的加拿大團隊OVA，作品「StellarX」平台利用生成式AI、雲端計算、和先進的空間計算框架，讓非程式設計師也能透過簡單的文字及語音等指令，在各種XR延展實境設備中進行創作，令人耳目一新。

葡萄牙團隊Enline則開發創新的數位孿生技術，將物理和數學算法整合到雲端中，無須額外的硬體或感測器，實現精確的即時監控與電力資產的預設性維護，榮獲本屆通訊大賽季軍。

工研院IEK Consulting指出，隨著6G發展的應用情境出爐，結合低軌衛星、雲端運算、AI、物聯網等技術，帶動我國高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、Wi-Fi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等設備持續出口，預估2025年通訊產業產值可達1兆2,965億元，年成長1.4%。

今年參與通訊大賽贊助的企業代表除擔任評審，也在競賽過程中給予團隊各種建議與指導，獲勝隊伍更可獲得企業提供的資源，包括市場推廣、技術支援或進入企業應用生態圈，協助團隊持續成長，打造長久的商業模式，為產業孕育下一個隱形冠軍。

工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並透過發展人工智慧與資安、半導體晶片、5G通訊、智慧感測等「智慧化致能技術」，支持四大應用領域發展出相關應用需求、展現創新系統及應用服務價值，厚植產業競爭力。