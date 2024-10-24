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十銓推出業界首款工業級記憶體模組

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓推出業界首款工業級DDR5 6400MHz CU-DIMM/CSO-DIMM。圖/十銓提供
十銓推出業界首款工業級DDR5 6400MHz CU-DIMM/CSO-DIMM。圖/十銓提供

十銓（4967）工控今日宣布推出業界首款工業級 DDR5 6400MHz CU-DIMM/CSO-DIMM 記憶體模組，因應高頻率對訊號穩定性的影響，導入特殊元件 CKD (client clock driver) 對時脈的訊號進行緩衝與驅動，確保訊號可以在高頻狀態下依舊穩定且完整。

十銓具備 DDR5 Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module 模組技術，可依據系統負載和運行環境調整頻率與電壓，以實現卓越的數據傳輸速度和優化的功耗表現，同時能全面支持工業應用中多變負載的需求，提供性能卓越可靠的解決方案。

隨著 AI 加上邊緣運算的興起，客戶對於工業電腦的技術與功能要求都不斷提高，新推出的 DDR5 6400 CU-DIMM/CSO-DIMM 不僅滿足目前市場的需求，更可適應未來 AI 驅動的工業應用與時俱進。十銓科技工業產品線，將持續專注於技術創新，以高效能的儲存解決方案促進工業領域的進展，滿足技術應用不斷演進的需求。

AI 十銓 記憶體模組

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