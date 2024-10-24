聽新聞
0:00 / 0:00
十銓推出業界首款工業級記憶體模組
十銓（4967）工控今日宣布推出業界首款工業級 DDR5 6400MHz CU-DIMM/CSO-DIMM 記憶體模組，因應高頻率對訊號穩定性的影響，導入特殊元件 CKD (client clock driver) 對時脈的訊號進行緩衝與驅動，確保訊號可以在高頻狀態下依舊穩定且完整。
十銓具備 DDR5 Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module 模組技術，可依據系統負載和運行環境調整頻率與電壓，以實現卓越的數據傳輸速度和優化的功耗表現，同時能全面支持工業應用中多變負載的需求，提供性能卓越可靠的解決方案。
隨著 AI 加上邊緣運算的興起，客戶對於工業電腦的技術與功能要求都不斷提高，新推出的 DDR5 6400 CU-DIMM/CSO-DIMM 不僅滿足目前市場的需求，更可適應未來 AI 驅動的工業應用與時俱進。十銓科技工業產品線，將持續專注於技術創新，以高效能的儲存解決方案促進工業領域的進展，滿足技術應用不斷演進的需求。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 iPhone充電到幾％最好？ 專家教妙招讓電池續航力大增變「自由電量」
📢 LINE免費貼圖8款來了！熊大兔兔超萌爆擊 這款1＋1下載「終身免費」
📢 300坪超大空間！任天堂快閃店開幕直擊 上百種限定商品、最新遊戲免費試玩
📢 iPad mini 7和iPad mini 6差在哪？10大規格比較 沒漲價變高CP值AI平板
📢 iPhone 17 Air規格再曝光！傳採用全新設計變超薄、Plus系列確定淘汰
📢 10月資費優惠／4G吃到飽488！5G送2千元神祕小禮、不限速半價超便宜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言